Suspenen la recerca del submarinista desaparegut a Roses

Salvament Marítim -qui coordina la recerca- ha suspès «definitivament» l'operatiu per trobar el jove desaparegut fa més d'una setmana a la zona de Punta Falconera, a Roses. La decisió de finalitzar la recerca s'ha pres en una reunió operativa avui amb tots els cossos que hi han col·laborat: Bombers, Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra.



L'operatiu s'havia reprès aquest matí per vuitè dia consecutiu des que dijous passat va desaparèixer un noi que practicava pesca submarina a Punta Falconera. L'equip fa una setmana que realitza immersions sense èxit.



Avui hi ha participat un equip subaquàtic del GRAE i també s'hi han desplaçat dues dotacions de suport dels Bombers. Com a novetat, a la recerca s'hi havien incorporat robots que han rastrejat el fons marí per tal d'acotar millor l'espai de cerca. Els aparells han pentinat un radi de 200 metres des de les 9 del matí fins les 14:30 hores sense trobar cap rastre del desaparegut.





#Bomberscat suspenem definitivament la col·laboració en el dispositiu de recerca del submarinista desaparegut dijous passat a Roses, després d'una setmana d'immersions #GRAESub sense èxit „ Bombers (@bomberscat) 7 de diciembre de 2017