El "Treball als barris" de Figueres beneficiarà 253 persones

L'Ajuntament de Figueres ha impulsat una vegada més el programa "Treball als barris", una iniciativa que dóna resposta global en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament econòmic que beneficiarà directament a 253 persones de col·lectius amb dificultats especials dels barris de la Marca de l'Ham i del Centre Històric. El projecte està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social amb una dotació de 467.536,53 euros.

La iniciativa, que contempla activitats de formació, assessorament i ocupació, es divideix en 4 programes: Programa de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció, Programa de qualificació professional, Programa d'experienciació laboral, i Programa de desenvolupament local.

El Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials té previst assessorar i formar unes 225 persones que es troben amb dificultats d'inserció i en situació d'atur, i disposa d'un pressupost de 231.111,79 €.

Les bases estableixen que tindran prioritat aquelles persones que estiguin en risc d'exclusió social, en situació d'atur de llarga durada i/o sense prestació, dones i joves en situació d'atur i baixa qualificació professional, persones amb discapcitat física, psíquica, mental o sensrioal, persones en tractament de salut mental, dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere, dones en situació de reincorporació al mercat laboral, o persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.



Programa formatiu

Pel que fa al Programa de qualificació professional, amb un pressupost de 12.849,98 €, permetrà formar una dotzena d'alumnes en tasques de mateniment i reparacions d'edficis i espais enjardinats. Totes les persones hauran d'estar inscrites com a demandants d'ocupació al SOC amb coneixements dels idiomes oficials, i mostrar interès i motivació per treballar en el sector agrícola.

Tindran prioritat els joves de 18 a 29 anys, dones en situació de reincorporació al mercat de treball, nouvinguts extracomunitaris amb experiència prèvia, persones amb necessitat de reciclatge professional, persones treballadores en actiu.

Quant al Programa d'experienciació laboral, oferirà 15 llocs de treball en els àmbits condicionament i millora dels espais d'interès públic (4 places amb un pressupost de 49.669,24 €), dinamització econòmica i comercial (1 plaça amb pressupost de 17.525,09 €), manteniment i reparacions d'edificis i d'espais enjardinats d'interès públic (10 places amb 129.335,00 €).

Per últim, el programa de desenvolupament local permetrà contractar un director o tècnic responsable del programa ocupacional i de desenvolupament local, per al qual hi ha un pressupost de 27.045,55 €.

El programa Treball als barris pretén millorar l'ocupabilitat dels veïns i veïnes dels barris de la Marca de l'Ham i del Centre Històric. L'alcaldessa Marta Felip la importància de la tasca que fa l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament per potenciar la formació com a eina bàsica per a la millora laboral i per a la millora la qualitat de vida dels veïns i veïnes.