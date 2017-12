L´Ajuntament de La Jonquera s´estrena a Twitter

Aquesta setmana el consistori ha obert, per primera vegada, un compte oficial a Twitter amb la finalitat de «fer arribar als ciutadans informació local d´interès». Amb aquest nou canal comunicatiu, que s´afegeix al ja existent compte de Facebook, l´Ajuntament de La Jonquera espera facilitar «el contacte i la comunicació» amb els ciutadans.



El consistori aposta per aquest nou mitjà conscient que un sector important de la població l´utilitza com a font d´informació i per tal d´ «atendre tant les queixes com les propostes que hi arribin», diu l´alcaldessa Sònia Martínez.





L'@AjJonquera, ara també a #Twitter.



El consistori es dota, per primera vegada, d´un compte oficial en aquesta xarxa social amb la finalitat de fer arribar als ciutadans informació local d´interès.



▶? Més informació: https://t.co/Hg9zkZx3nv pic.twitter.com/BfvWVR5zNe — Ajuntament de La Jonquera (@AjJonquera) 4 de diciembre de 2017