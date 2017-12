Presó incondicional per als detinguts a Figueres acusats de gihadisme

L'Audiència Nacional va enviar ahir a presó els dos germans detinguts dimarts a Figueres i el tercer arrestat a Parla (Madrid) per la seva presumpta vinculació al Daesh. El jutge Ismael Moreno va decretar presó incondicional i sense fiança després d'interrogar-los per un delicte d'integració en organització terrorista i per incitar de manera directa a cometre atemptats a Espanya.

Els tres detinguts, juntament amb un quart a Tànger (Marroc), suposaven per a la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional «objectius clau» de la lluita antiterrorista per difondre material gihadista radical a través d'Internet i incitar a cometre atemptats a l'Estat. A més, els quatre detinguts tenien els seus perfils de les xarxes socials al servei de la propaganda de Daesh.

Els detinguts a Figueres, dos germans d'origen marroquí de 30 i 31 anys, es dedicaven a administrar una complexa xarxa de comunicació per difondre propaganda gihadista on s'explicava com fabricar explosius o fins i tot com apunyalar civils.



«Hackers» de perfils socials

Segons el Ministeri d'Interior, els germans es dedicaven a administrar la complexa xarxa de comunicació restringida amb la que Daesh difonia massivament la seva propaganda. Fins i tot arribaven a hackejar els perfils socials d'usuaris aliens a la causa terrorista, accedien als seus comptes i publicaven contingut gihadista de manera il·legal i sense que els propietaris dels comptes ho sabessin. Publicaven imatges de campaments d'entrenaments amb nens, execucions, afusellaments o conductes humiliants per a les víctimes dels atemptats.

El març de l'any passat la policia va verificar fins a 400 publicacions fetes pels dos germans, que vivien des de feia uns 15 anys al número 78 de l'avinguda Salvador Dalí, segons van explicar diversos veïns de l'immoble. D'altra banda, l'arrestat al Marroc és, segons Interior, un perillós i conegut integrant de Daesh a Tanger que va arribar a generar més de 300 perfils a les xarxes i que treballava dins la direcció de la branca propagandística de l'organització.



Quatre detencions des del 2015

Amb aquesta operació, la ciutat suma quatre detinguts per vinculacions a l'organització terrorista Daesh. La primera es va produir el 2015 quan la policia va detenir en dues ocasions una noia de 18 anys –estudiant de medicina– per difondre propaganda gihadista. A principis del 2017, la Guàrdia Civil amb la participació de la Guàrdia Urbana van detenir un altre home d'origen marroquí a la ciutat acusat de pertànyer a l'organització terrorista. L'home, amb documentació holandesa, havia tornat de Turquia i se'l va interceptar després que les autoritats d'Holanda emetessin una ordre de detenció. I ara s'hi sumen els dos germans.