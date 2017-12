Un record que m'ha vingut a la ment aquests darrers dies, després de llegir unes declaracions de The Majoress figuerenca, és el de les partides amb daus de pòquer «mentider», i les de truc que jugàvem de tant en tant, al col·legi major Alfonso Sala de Terrassa, després dels dies d'examen. Com que no teníem en aquells temps ni un duro, les apostes les fèiem amb cigrons; així, d'aquesta manera ens podíem permetre el luxe de fer les apostes més esbojarrades i marcar-nos les catxes més arriscades. Es tractava només de jocs d'estratègia, a veure qui la feia i qui se l'empassava més grossa. Veo!, era la resposta al repte del suposat mentider del cubilet per intentar desemmascarar-lo; tres, si jugues! a aquell que donava el cop de puny a la taula per trucar. Si no ho interpreto malament i no m'equivoco en el paral·lelisme, és això el que, convenientment traduït a la dinàmica, modus i pràctiques polítiques, The Majoress figuerenca vol aplicar davant la propera partida de l'aprovació dels pressupostos: Qüestió de confiança!, diu que està disposada a respondre a les possibles catxes que en forma de reivindicacions vulguin formular-li els membres de la majoritària oposició. O sigui que, davant d'aquest panorama, i com que ara ja no parlem de cigrons, the sixteen opositors hauran de matisar el nivell de la seva discrepància perquè la ciutat (per què em venen també a la memòria Johnny Cash i la seva Sixteen tons, cançó prototip de l'esforç?) en el pecat de la seva divisió, porta al mateix temps la penitència del seu constant desacord i Felip té totes les de guanyar. Estarà disposada a cedir tot el que l'oposició exigeixi i haver d'executar un programa fet per la resta? Si no fos així, a qui proposaran com alcalde o alcaldessa alternatius? Quin partit regalarà a un seu proper competidor la vara de « mando» que és la del protagonisme en aquest nou any preelectoral? Es configuraran els d'Unió com a trànsfugues? D'on trauran els vots necessaris tenint en compte les noves contraposicions ideològiques entre constitucionalistes i sobiranistes? No crec que hi hagi gaires voluntaris per fer-se amb el timó de l'Ajuntament de Figueres. Rien ne va plus! Estic per pensar que la bola ja està rodant sobre la ruleta i d'aquí a pocs dies tindrem la sortida que s'ha donat al conflicte.