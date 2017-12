Detenen dos multireincidents per robar en un aparcament comunitari de la Jonquera

El bloc on viuen alguns dels reincidents que actuen a la Jonquera .

La lluita contra els delinqüents multireincidents és una prioritat de la policia i a la Jonquera hi ha un grup que porta de corcoll els Mossos d'Esquadra. Els tenen identificats però aquests segueixen actuant i la prioritat de la policia es veure'ls d'una vegada a la presó.

Les actuacions dels agents de la Jonquera, juntament amb la investigació dels agents de la comissaria de Figueres, donen el seus fruits i fa pocs dies es va procedir a la detenció de l'últim dels presumptes lladres que havien actuat el 5 de novembre en un pàrquing comunitari. Amb aquesta actuació, un total de dos homes –amb un currículum delictiu que acumulma més de 45 antecedents policials– han quedat arrestats per haver presumptament robat a l'interior d'un vehicle i haver-ho intentat en un traster del mateix aparcament de la Jonquera.

Tota la història es remunta al 5 de novembre, quan els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement que, en un pàrquing comunitari de la població de la Jonquera, uns individus havien entrat a robar dins un turisme que hi estava estacionat.

Segons van poder constatar, pels voltants de dos quarts de set del matí els autors van accedir per la porta d'entrada al pàrquing des de l'escala de l'edifici i, un cop dins, van obrir un vehicle per la porta de l'acompanyant. La policia també va poder observar que havien intentat obrir un traster però no ho van aconseguir.

Els propietaris del vehicle violentat van denunciar als Mossos que els havien sostret la compra del supermercat, valorada en 60 euros, uns 15 euros en monedes i una documentació personal.

La investigació de la comissaria de Figueres va portar els Mossos a detenir un dels presumptes autors el 12 de novembre. Es tracta d'un home de 21 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Figueres. Un multireincident que acumula uns 15 antecedents. El jutge el va deixar lliure amb càrrecs. La investigació va continuar oberta fins que l'1 de desembre els agents van poder detenir el segon lladre, un home de 29 anys, nacionalitat marroquina i veí de la Jonquera, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a l'interior de vehicle i un robatori amb força. Aquest acumula encara més antecedents, fins a 29.