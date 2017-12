Mort sobtada d´un veí de Colera mentre era a la platja d´en Goixa

Un veí de Colera va aparèixer ahir al matí mort a la platja d'en Goixa de la població. Al lloc dels fets s'hi va desplaçar tant el SEM com els Mossos d'Esquadra i tot apunta que va ser una mort accidental i que l'home va patir un atac de cor mentre llançava pedres a l'aigua o caminava per la zona com feia cada matí.

Un testimoni va alertar el 112 pels volts de tres quarts de deu matí que hi havia un home que semblava mort a la platja. Ràpidament es van activar els serveis d'emergències que van concloure que era una mort accidental. Fins i tot s'hi va desplaçar un helicòpter medicalitzat del SEM però ja no va poder fer res per salvar-li la vida.

Es dona el cas que la víctima era coneguda a Colera, es deia Juan Conde i tenia 41 anys. Molta gent del poble el coneixia perquè era lampista i treballava per a molts veïns de la localitat.