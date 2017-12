Un nen de dos anys cau del balcó d´un primer pis de Roses i resulta ferit

El bloc on van tenir lloc els fets, dimecres passat.

Un nen de dos anys i dos mesos va caure aquest dimecres d'un balcó del primer pis d'un edifici de Roses. La criatura va resultar ferida de poca consideració però va ser evacuada amb helicòpter medicalitzat del SEM fins a l'hospital Trueta de Girona. Allà se li van practicar les proves corresponents i, sortosament, tot va acabar en un fort ensurt.

Els fets es van produir pels volts d'un quart de cinc de la tarda, quan la Policia Local de Roses, els Mossos i el SEM es van desplaçar fins al número 2 del carrer Toledo, un bloc de pisos de la població, on un veí acabava de «rescatar» un menor de només dos anys que acabava de caure d'un balcó. Segons va indicar, el nen havia caigut de la terrassa del primer pis.

El SEM ràpidament va assistir la criatura i la va traslladar en ambulància fins al CAP de Roses. Un cop al dispensari, es va decidir evacuar-lo com a precaució fins a l'hospital Trueta en l'helicòpter medicalitzat del SEM. Un cop allà, li van fer les proves i tot va quedar en un ensurt.

La Policia Local i els Mossos van instruir les digilències, les quals van passar a mans dels jutge per tal d'avaluar el fet. En tot cas es va considerar un fet accidental i els pares de la criatura de dos anys no han quedat imputats per cap delicte.