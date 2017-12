Reté i agredeix sexualment la cuidadora del pare

Un home va agredir sexualment la cuidadora del seu pare aquest dimecres a Ventalló i a més va ferir un agent dels Mossos d'Esquadra amb una escopeta de perdigons quan aquest intentava mediar amb el presumpte agressor.

Segons assegura la víctima, a més, l'home la va retenir contra la seva voluntat a la casa del pare d'ell. Fins i tot li va prendre el telèfon mòbil perquè no pogués contactar amb la família.

El fet que la dona no tornés a casa va fer que el seu marit el matí de dijous decidís anar a l'habitatge de Ventalló, situat al carrer del Plam, on treballa la seva esposa i un cop allà va trobar-se amb una situació que va fer que avisés els Mossos d'Esquadra.

Va veure la seva dona sense roba i retinguda per l'home –el fill del que té cura la dona–, que presenta problemes mentals. L'home va alertar els Mossos i s'hi van presentar diverses patrulles de la comissaria de districte de l'Escala.

Quan el presumpte agressor va veure els agents, va treure dues armes. Una de perdigons amb mirilla telescòpica i l'altra d'aire comprimit. Aquest va mostrar la dona despullada pel balcó, la va fer tornar a entrar a dins de casa i després va amenaçar els agents. Finalment, va disparar contra un dels policies, un sergent que va quedar ferit d'un braç. Va haver de ser atès pel SEM i traslladat a l'hospital de Figueres.

Posterioment, cap al migdia l'home va baixar de casa fins al carrer i va ser detingut. Tot apunta que podria tenir algun problema mental, si bé, estava despressiu.

L'home va quedar arrestat pels fets i està imputat per ser el presumpte autor de diversos delictes com són: detenció il·legal, atemptat contra els agents de l'autoritat, lesions i agressió sexual. El detingut és veí de l'Armentera, té 58 anys i nacionalitat espanyola. No tenia antecedents policials fins ara. Els Mossos el van arrestar i ahir va passar a disposició judicial. El magistrat va dictar el seu ingrés a presó.