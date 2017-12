Castelló redacta un protocol per actuar en la seixantena d´habitatges ocupats

El Delta Muga, amb un edifici amb desenes de pisos i un dels punts on hi ha la problemàtica.

El Delta Muga, amb un edifici amb desenes de pisos i un dels punts on hi ha la problemàtica.

Castelló d'Empúries compta amb una seixantena d'habitatges ocupats que, segons les dades facilitades, es concentren sobretot a Empuriabrava. En alguns casos es tracta fins i tot de xalets de segona residència de cert luxe. Per abordar la problemàtica amb més agilitat i eficàcia s'ha redactat un protocol que marcarà els diferents tipus d'ocupacions i les accions a seguir.

L'alcalde, Salvi Güell, ha constatat que la situació no ha variat en els darrers anys. Tal com s'ha posat sobre la taula en diverses ocasions, al municipi es diferencia l'ocupació per necessitat extrema per part de famílies o persones que s'han vist de sobte sense recursos, i l'ocupació per sistema.

La majoria dels habitatges que són objecte d'ocupació se situen a Empuriabrava.

Al sector Delta Muga o Alberes és on se'n concentren una part important, però se'n poden trobar a tot el terme.

Per les caracterísitques d'Empuriabrava, amb una part important de població estrangera –molta de la qual no hi resideix tot l'any–, és fàcil ocupar un habitatge buit sense cridar massa l'atenció dels veïns. Els ocupes fins i tot han entrat en xalets de cert luxe que estan buits.

El document que s'ha aprovat precisa, en primer lloc, què s'entén per ocupació irregular així com les diferents vies jurídiques per aconseguir la desocupació.



Tipus d'ocupacions

També es defineixen els diferents tipus d'ocupacions i es concreten els agents que intervindran en el procés i que configuren la taula de coordinació en matèria d'ocupacions.

En segon lloc, es delimiten les competències municipals, els destinataris del protocol, les funcions de cada àrea de govern implicada i les possibilitats d'actuació, així com certes mesures per tractar de resoldre determinades situacions d'ocupació.

Finalment, es distingeixen les fases de detecció, primera acollida, vies d'intervenció en funció de la voluntat dels ocupants, i determinant en aquestes últimes fases les diferents i possibles accions a emprendre, fent especial menció a aquelles situacions que, després de la seva valoració, es constati la falta de voluntat per part dels ocupants a revertir la seva situació. I finalment, es dibuixa esquemàticament el circuit d'intervenció.

La redacció del «Protocol de coordinació d'actuacions en ocupacions irregulars» ha rebut el suport i finançament de la Diputació de Girona amb un import de set mil euros mitjançant les subvencions destinades a l'atorgament d'ajuts econòmics als ajuntaments per finançar estudis, plans, programes i projectes locals amb l'objectiu de fomentar la planificació i execució de les polítiques d'habitatge.

L'alcalde ha manifestat que ha de servir per millorar l'actuació quan s'ha d'abordar la problemàtica de l'ocupació.