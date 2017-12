Figueres reprèn les converses amb Foment per la seguretat del pas a nivell

El soterrament de les vies del tren al seu pas pel centre de Figueres és una reclamació històrica de la ciutat, però que està lluny de materialitzar-se. Tot i això, l´Ajuntament es va reunir el passat mes de juliol amb l´Estat espanyol per trobar altres solucions per al pas de les vies de tren en tram urbà. Preveuen trobar-se en breu per arribar a un acord, segons ha explicat l´alcaldessa Marta Felip.

Les converses es desvien del soterrament de les vies del tren i passen per incrementar-ne la seguretat. «Ens reunirem pròximament per estudiar quines mesures de seguretat s´haurien d´implementar», ha avançat Felip.

En la reunió, l´Ajuntament figuerenc va traslladar al Ministeri l´aposta pel manteniment de l´estació al centre de la ciutat tal i com està actualment i «aquí Adif sí que ha de respondre per la falta de seguretat», assegura l´alcaldessa.

Així, s´aposta pel model de dues estacions –al centre, el tren convencional i a Vilafant, l´AVE–, abandonant el debat definitivament sobre si Figueres n´havia de tenir una o dues.

El passat mes de maig l´alcaldessa assegurava que veia «gairebé impossible» que el Ministeri de Foment assumís el cost del soterrament de les vies del tren convencional que discorren en tram urbà.



Adif no es compromet

L´Administrador de les Infraestructures Ferroviàries (Adif) va adjudicar a mitjans novembre passat la redacció dels projectes que permetran l´eliminació progressiva de 74 passos a nivell a tot l´Estat fins al 2024, amb un cost total de 3,7 milions d´euros, dels quals 407.407 euros es destinaran a Catalunya i Aragó. Se suprimiran progressivament els passos de Calella, Pineda de Mar, la Llagosta, Llinars del Vallès i Ribes de Freser. Figueres no rascarà ni un cèntim.

A més, Montcada i Reixac també ha aconseguit que Adif inverteixi més de 18 milions d´euros en la instal·lació de nous sistemes de gestió de trànsit a l´estació de Montcada Bifurcació i el compromís del soterrament de les vies.

Però Figueres va perdre aquesta possibilitat entre l´any 2006 i 2007 quan altres municipis van signar convenis amb l´Estat i Figueres, no.

Segons ha manifestat Felip amb anterioritat, el debat sobre una o dues estacions va fer perdre aquesta oportunitat i ara les converses amb Foment passen per intentar millorar la seguretat de vehicles i vianants ja que la històrica reclamació no sembla a prop d´executar-se.