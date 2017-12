Les obres del Teatre Jardí obliguen a redistribuir l´oferta escènica de Figueres

La temporada escènica 2018 de Figueres inclou més de 60 propostes de teatre, música i dansa que es representaran entre els mesos de gener i juliol. Aquesta temporada, a causa de les obres de reforma al Teatre Municipal el Jardí, els espectacles es concentraran a La Cate i a l´Auditori Caputxins.

La programació teatral manté la línia d´espectacles estrella a La Cate, d'entre els quals destaquen Fairfly, escrita per Joan Yago, una comèdia de la companyia La Calòrica dirigida per Israel Solà que ha estat reconeguda als premis Butaca com a millor obra de petit format i com a millor text teatral; García Lorca, dirigida per Pep Tosar a partir de textos de Federico García Lorca; Broma final, de Jordi Casanovas, dirigida per Marc Angelet i protagonitzada per la coneguda actriu Anna Sahun, Ernest Villegas i Òscar Muñoz; El metge de Lampedusa, dirigida per Miquel Gorriz a partir del llibre Llàgrimes de Sal i adaptada per Anna Maria Ricart; Claudia, de la companyia La Conquesta del Pol Sud i dirigida per Carles Fernández; Paraules encadenades de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Belbel; Cabareta, de Maria Molins i Bárbara Granados, dirigida per Joan Maria Segura; o Snorkel d'Albert Boronat, de la companyia La Virgueria i dirigida per Aleix Fauró, on la protagonista és la figuerenca Marina Fita.

A banda de teatre, la programació escènica de primavera 2018 també inclou altres gèneres com la música, el circ, la dansa o la màgia. Pel que fa a la música clàssica, l'Auditori Caputxins acollirà el concert de la reconeguda pianista gironina Maria Canyigueral, o del pianista manresà Roger Illa, especialitzat en en instruments de teclat històric.

Altres estils musicals, com el jazz, també hi seran presents, amb el Liceu's Supersax project, una proposta de la formació barcelonina SuperSax, sorgida a les aules del Conservatori del Liceu; o amb la XXIV edició del festival de Jazz de Figueres, del 13 al 17 de juny, que també s'emmarca en la programació escència de primavera.

També destaca l'espectacle "Més que màgia" del l'il·lusionista Mag Stigman, que omplirà de màgia, coreografies i malabars la Sala La Cate; i el projecte educatiu Tots Dansen, organitzat per la Xarxa Transversal i el Mercat de les Flors, coordinat a Figueres per Agitart, que té com a objectiu apropar el llenguatge del moviment i la dansa contemporània al públic jove.

Pel que fa a la programació infantil, la temporada de primavera 2018 presenta espectacles i activitats infantils a la Sala La Cate (Cicle de Putxinel·lis i Cicle de Cinema Infantil en Català), i les Hores del conte a la Biblioteca Fages de Climent.

L'Ajuntament de Figueres manté la política de preus, i incorpora, com a novetat, el pack estrella: tres espectacles estrella (cadascun dels quals tenen un preu únic 12 €) per 30 euros, que suposa un estalvi de 6 €.

El dijous 14 de desembre s'inicia la venda d'entrades anticipades a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí, de 19 a 21 h, i a la pàgina web www.figueresaescena.com a partir de les 19.30 h. Les entrades també es podran adquirir a les taquilles de la sala on tingui lloc la funció dues hores abans de l´inici de la representació.

Pel que fa als espectacles infantils, la Campanya de Teatre Amateur i els concerts organitzats a l´Auditori Caputxins, les entrades estaran disponibles a les taquilles de la Sala La Cate i de l´Auditori Caputxins una hora abans de començar la funció.