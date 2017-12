Figueres redistribueix la proposta escènica per les obres del Teatre Jardí

El Teatre El Jardí de Figueres penjarà a partir del mes de gener el cartell de «Tancat per obres». Els treballs de reforma del sostre i el pati de butaques es preveu que durin fins el juny i l'oferta escènica s'hi ha hagut d'adaptar. Serà la sala de La Cate i l'Auditori dels Caputxins els que absorbiran totes les propostes teatrals durant el primer semestre del 2018.

L'Ajuntament de Figueres va presentar ahir la seixantena d'obres de teatre, música, circ, dansa i màgia que conformaran l'oferta escènica de la ciutat la propera primavera. Paral·lelament, començarà la rehabilitació del sostre d'El Jardí i la substitució del pati de butaques amb la previsió que al setembre se'l pugui tornar a afegir a la programació escènica de tardor.

La programació teatral manté la línia d'espectacles estrella a La Cate, d'entre els quals destaquen Fairfly, escrita per Joan Yago, reconeguda als premis Butaca com a millor obra de petit format i com a millor text teatral; García Lorca, dirigida per Pep Tosar a partir de textos de Federico García Lorca; o Paraules encadenades, de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Belbel. Pel que fa a la música clàssica, l'Auditori dels Caputxins acollirà el concert de la pianista gironina Maria Canyigueral i del pianista manresà Roger Illa, especialitzat en instruments de teclat històric. A la primavera, a més, s'hi podria afegir la sala Las Vegas, ja reformada.



Crisi del món de l'espectacle

El sector escènic ha experimentat un important canvi en el format de les obres i cada vegada és més la predilecció per representacions de petit format. «Comptem amb una programació molt completa pel tipus de ciutat que és Figueres», va destacar l'alcaldessa Marta Felip.

Malgrat notar un lleuger descens de les vendes el passat mes d'octubre i de novembre, el nombre d'espectadors globals s'han mantingut en els 24.000. «Estem pendents de l'actualitat política i ens costa sortir i anar al teatre», va assenyalar el tècnic de Cultura de l'Ajuntament, Pep Torner. És precisament per això que Torner va incidir en la proposta de regalar teatre aquestes festes de Nadal.



Cap a la fidelització

L'Ajuntament manté la política de preus i incorpora, com a novetat, el pack estrella: tres espectacles estrella per 30 euros. «Seguim amb una programació d'altíssima qualitat i una política de preus assequibles», va assenyalar Felip.

Amb aquesta política de preus, l'alcaldessa argumenta que es busca la fidelització del públic i captar-ne de nou. «El teatre és per a tothom, però hi ha un segment important de la ciutat que costa que hi entri. Hem de trobar la manera de connectar amb els altres públics», reconeixia Felip. Una d'aquestes mesures és la tarifa plana per als alumnes de batxillerat de la ciutat, a 6 euros l'entrada.