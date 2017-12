El PSC de Figueres presenta una proposta al govern per aprovar els pressupostos

La cursa per aprovar els pressupostos continua en paral·lel amb la campanya electoral. Les negociacions per aconseguir suports en l'aprovació dels comptes municipals del 2018 encara estan obertes. En una d'aquestes reunions, el grup municipal del PSC s'ha compromès a presentar un plec de condicions per escrit a l'alcaldessa, Marta Felip, que «haurien de permetre trobar una sortida per accedir a facilitar l'aprovació dels pressupostos si el govern les accepta», va dir el portaveu socialista, Pere Casellas.

En la reunió que van mantenir ahir Casellas i Felip, el socialista va defensar la necessitat d'augmentar la despesa social a la ciutat i «parar una atenció especial» a les polítiques d'habitatge. El PSC va posar sobre la taula la necessitat d'augmentar la despesa social «especialment al barri de Sant Joan». Respecte a les polítiques d'habitatge, van reclamar que es posés en ús els pisos adquirits per l'Ajuntament durant la coalició CiU - PSC.

Pel que fa a les inversions, Casellas aposta per la rehabilitació del carrer Avinyonet, la rehabilitació «integral» del teatre Jardí i la «seguretat» en la creació del futur pavelló. Si el govern acceptés les condicions del PSC, serà aleshores quan els socialistes estaran disposats a parlar, «en cas contrari, el govern pot recórrer a ERC com fa habitualment a canvi de res», va sentenciar Casellas.



En facilitaran l'aprovació

La proposta es va posar sobre la taula en una reunió entre Casellas i Felip, però encara que el govern municipal accedís a acceptar les condicions dels seus exsocis socialistes, «en cap cas significaran el vot a favor del PSC, que no se sent representat en la proposta de l'equip de govern», va matisar Casellas.

El govern del PDeCAT en minoria -format per 5 regidors- va vincular l'aprovació dels pressupostos a una qüestió de confiança. La decisió no va agradar als grups de l'oposició i el representant dels socialistes va traslladar aquest malestar per un comportament que qualifiquen de «tarannà poc dialogant» i li va expressar «la disconformitat per haver advertit la possibilitat de proposar una moció de confiança sense ni tan sols haver començat a negociar el pressupost», diuen des del PSC.

El pressupost proposat pel govern ascendeix a 56,1 milions d'euros, dels quals 4,6 es destinaran a inversions. S'hi preveu la recuperació del cinema Las Vegas, l'asfaltatge de carrers, la rehabilitació del centre històric i el Museu de l'Empordà, entre d'altres.