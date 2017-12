Tretze imatges de Roses al calendari del 2018

Tretze imatges de tretze racons de Roses amb una important presència del paisatge il·lustren el calendari del 2018 que l'Ajuntament de Roses ha editat com cada any pels volts de Nadal. L'ull del fotògraf Rafel Montenegro ha estat l'encarregat de posar imatge als dotze mesos de l'any amb la seva visió personal de la població captada en imatges. S'han editat tres mil calendaris que es distribueixen gratuïtament.

El cel, el mar i el litoral són elements molt presents a les imatges.

L'autor ha explicat que ha volgut captar els indrets i llum de més bellesa de què gaudeix Roses. Ho ha fet mitjançant l'enquadrament i la tècnica de llarga exposició, jugant amb el temps d'entrada de llum amb el qual el fotògraf aconsegueix resultats similars als de la fotografia analògica tradicional, evitant les tècniques de tractament digital.

Rafael Montenegro és fill de Roses i s'inicià en el món de la fotografia l´any 2009, primerament de manera autodidacta i, més endavant, a través d'un curs de fotografia professional. Tot i que la seva especialitat són els retrats i la fotografia documental, l'apassionen també la fotografia de paisatges, la macrofotografia i la fotografia nocturna, matèries en què treballa i segueix formant-se.

L'Ajuntament edita cada any el calendari que distribueix gratuïtament com a obsequi i per mostrar les diferents visions i cares de Roses a través del treball fotogràfic dels artistes de la població.