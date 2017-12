Absolen l´exalcalde de Pont de Molins acusat de prevaricació urbanística

L'Audiència de Girona ha absolt l'exalcalde de Pont de Molins, Florenci Fernández, l'arquitecte i la secretària d'haver atorgat il·legalment una llicència per construir 26 habitatges plurifamiliars al municipi. Els fets que els van fer asseure a la banqueta dels acusats es remunten a l'any 2006 i la sentència conclou que Fernández, en el moment de signar el permís, no va actuar «de manera arbitrària». Tots ells s'enfrontaven a una pena de 3 anys de presó, 9 d'inhabilitació i una multa de 4.320 euros.

El fiscal els imputava a tots tres per un delicte de prevaricació urbanística. Sostenia que cadascun d'ells, complint amb les seves funcions, van atorgar una llicència il·legal a una promotora immobiliària. El document permetia construir 26 habitatges plurifamiliars en un antic edifici industrial del municipi. L'acusació, però, posava de relleu que la llicència era contrària a la llei, perquè el POUM que aleshores hi havia vigent a Pont de Molins –i que s'estava revisant- no permetia tirar endavant aquesta obra.



Instrucció «caòtica»

L'Audiència, però, rebutja de ple les tesis del fiscal. D'entrada, ja li recrimina que va instruir el cas de manera «caòtica», perquè després de donar per tancada la investigació, tres anys més tard va demanar noves proves. Però més enllà d'això, el tribunal no comparteix cap dels seus arguments.

El fiscal sostenia que l'arquitecte municipal havia emès un informe tècnic favorable a la llicència d'obres, que la secretària va tramitar-lo i li va donar el vistiplau i que, finalment, l'exalcalde va acabar atorgant el permís mitjançant un decret d'alcaldia.



Llicència condicionada

L'Audiència de Girona admet l'existència de l'informe que avalava atorgar la llicència d'obres. Però també diu que en aquest document no hi consta enlloc la signatura de l'arquitecte. I que, a més, l'informe subratllava que el permís per construir els habitatges quedava condicionat a què, abans de tirar-los endavant, s'hagués aprovat el nou POUM.

I aquest document, a parer del tribunal, és clau a l'hora d'exculpar tots els processats. L'Audiència absol l'arquitecte perquè a cap pàgina de l'informe hi apareix la seva signatura (i per tant, no es pot dir que l'hagués redactat ell). I fa el mateix amb la secretària ja que, segons recull la sentència, en cap moment ella va avalar l'informe, sinó que simplement el va tramitar.

Pel que fa a l'exalcalde, l'Audiència de Girona també conclou que Florenci Fernández no va cometre delicte a l'hora d'atorgar el permís d'obres per als 26 habitatges. No només perquè es va emparar en l'informe a l'hora de signar la llicència, sinó també perquè ja va deixar clar que la construcció no podria tirar endavant fins que no s'hagués aprovat el nou POUM.

La sentència, doncs, recull que la llicència estava «condicionada», perquè recollia explícitament que el promotor tenia «el deure d'ajustar els paràmetres urbanístics» a la «nova normativa» (en referència al POUM revisat de Pont de Molins). Per això, l'Audiència de Girona conclou que Florenci Fernández no va actuar mai de manera «arbitrària» a l'hora de signar el permís i l'absol.Els investigats van negar els fets en el judici del passat 30 d'octubre.

La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.