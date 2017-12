Figueres adjudica la instal·lació d´onze càmeres de vigilància al barri de Sant Joan

L'Ajuntament de Figueres ha adjudicat la instal·lació de les onze càmeres de videovigilància previstes a l'entorn del barri de Sant Joan de Figueres. L'actuació tenia un pressupost de licitació de 216.748 euros però s'ha tancat a la baixa per valor de 162.866 euros. El projecte es farà per fases i contempla col·locar aparells de control en diversos punts com la rotonda del carrer Ter; a cruïlla del carrer Ramon y Cajal amb el de Doctor Ferran; a la plaça Nova Icària; al carrer Món Millor i al passatge de Federico García Lorca. El pla per millorar la seguretat a la zona oest de la ciutat preveu quatre càmeres més, que quedaran pendents d'una fase posterior encara sense data.

L'actuació es va començar a gestar l'any 2014 amb la previsió d'instal·lar quinze càmeres. L'objectiu era atendre la reivindicació del barris propers al de Sant Joan que es queixaven de falta de seguretat i conductes incíviques. També persegueix "dissuadir" comportaments delictius en aquesta zona, on viu gran part de la comunitat gitana establerta a la ciutat.

La licitació de l'actuació es va fer el passat mes d'octubre i aquesta setmana el consistori ha tirat endavant l'adjudicació de l'obra a l'empresa, GIC Norddades, SL, per un import de 162.866 euros.