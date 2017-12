L´Escala rehabilitarà el cementiri mariner

L´Ajuntament de l´Escala rehabilitarà l´antic cementiri marí, que es va construir al segle XIX. És un bé protegit, d´estil neoclàssic i hi ha la tomba de l´escritpora Caterina Albert Paradís coneguda pel pseudònim de Víctor Català. L´obra es portarà a terme l´any vinent amb una inversió inicial de 150.000 euros.

El cementiri ha quedat situat a la trama urbana entre els carrers del Garbí, del Gregal i passatge Provençal, en un punt proper al passeig Marítim.

L´ojectiu és que el cementiri marí, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional el 1984, no només gaudeixi d'un millor estat de conservació, sinó que s'incrementin les seves possibilitats de visita i ús a nivell cultural.

El cementiri va substituir el que hi havia a tocar de l´església de Sant Pere. Aquest es va col·lapsar a principi del segle XIX quan les epidèmies de colera i malària van fer incrementar les defuncions notablement al municipi altempordanès.

D´estil neoclàssic

El cementir es va construir el 1835 amb un estil neoclàssic on impera el blanc típic de les construccions en poblacions marineres. La imatge actual es va anar configurant al llarg de dècades. Als inicis es va enterrar directametn a terra per més tard començar la construcció dels nínxols i la capella. Va funcionar fins al 1970 quan es va posar en servei l´actual, més allunyat del centre urbà, a la carretera de sortida direcció Figueres.

L´Ajuntament de l´època el volia demolir per convertir-lo en una plaça però es va acabar preservant i més tard, un moviment popular va instar a protegir-lo.

Els despatxos Ar47 Arquitectes i Territoris XLM han estat els redactors del projecte que preveu una actuació «mínima i necessària» per tal de consolidar el monument i evitar que es degradi.

Els treballs, que es van voler explicar als veïns en un reunió, consistiran en reparar les esquerdes dels nínxols i refer part del paviment originals que estan en mal estat, sempre seguint les tècniques tradicionals.

L´alcalde, Víctor Puga, va manifestar que «ens fa molta il·lusió el que representa aquesta intervenció, que obre possibilitats que ara no tenim d'oferir un espai més obert al ciutadà».

També es va informar que es retirarà el paviment que es va fer nou fa unes dècades en un dels passadissos per tal de posar-hi el que pertoca al monument.

Altres treballs seran la millora a la part enjardinada i l´evacuació d´aigües plujanes, causa de la degradació. Es millorarà la senyalització i es restaurarà la porta original de ferro de l´entrada.