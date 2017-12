ERC denuncia que s´han penjat pancartes de Cs a la caserna de la Guàrdia Civil de Portbou

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha denunciat a la Junta Electoral de Zona (JEZ) l'aparició de dues pancartes de Ciutadans penjades a la caserna de la Guàrdia Civil de Portbou.

Els republicans recorden que "està prohibit col·locar publicitat política i electoral en edificis públics i, a més a més, és inaudit que qui no compleixi la llei és un dels cossos policials que, precisament, han de vetllar també pel compliment d'aquesta llei".

Esquerra també ha denunciat a la JEZ que Ciutadans s'ha extralimitat en la exhibició de publicitat electoral al poble perquè no ha respectat els espais cedits per l'ajuntament i ha col·locat publicitat electoral en espais no permesos.

Els republicans consideren "preocupant que la Guàrdia Civil de Portbou es posicioni políticament i defensi una opció política i que Ciutadans no respecti els espais permesos per situar la publicitat electoral".