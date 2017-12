La tonyina torna al port de l´Escala

Una tonyina ha aparegut de nou i per tercer any consecutiu al port de l'Escala. Els pescadors creuen que és el mateix exemplar que l'any passat van batejar amb el nom de la Trini. Aquets seria doncs el tercer consecutiu que torna a passejar-se per entre les barques de pesca aproximadament per les mateixes dates.

Des de la Confraria de Pescadors han explicat que se la pot veure des de dimarts pel port. Per les marques de l'animal les persones que l'han vist creuen que és la mateixa.

La seva aparició es va difondre ràpidament per les xarxes socials, on l'any passat fins a tres milions de persones van veure un vídeo en el qual s'empassava una tonyina i després l'escopia. L'animal s'apropa a les barques per rebre el peix que li llancen.

Va arribar al port per primer cop el 2 de desembre el 2015 i durant setmanes va rebre l'atenció de les nombroses persones que s'apropaven a veure-la o li llançaven menjar. Pesa entre 130 i 150 quilos. Sobretot els caps de setmana s'apropaven al port curiosos d'arreu de les comarques gironines. Però un dia va desaparèixer després d'un parell de mesos. La sorpresa va ser el novembre de l'any passat que va tornar.

L'animal sembla que ha tornat aproximadament per les mateixes dates al port.