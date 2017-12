Detenen dos homes a la Jonquera en un nou dispositiu contra el tràfic de drogues

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous a La Jonquera (Alt Empordà) dos homes, de 42 i 44 anys, en el marc d'un nou dispositiu contra el tràfic de drogues. Els agents, en col·laboració amb la Policia Local del municipi, van fer tres entrades a domicilis dels carrers Major i Lluís Companys en els quals van localitzar 50 grams de cocaïna, 150 grams de marihuana, 50 grams d'heroïna, dues bàscules de precisió i 1.200 euros en efectiu. Tots dos estan acusats d'un delicte contra la salut pública i passaran properament a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Figueres, Un d'ells, el de 42 anys, té antecedents.

Es tracta del segon operatiu que es realitza al municipi en els darrers dies. El dijous passat els Mossos van desmantellar diversos punts de venda de droga en una zona propera a l'institut. Els agents van decomissar substàncies estupefaents per valor de 22.500 euros i van detenir un home.

La demanda de més seguretat és una de les principals reivindicacions d'una plataforma de veïns constituïda recentment a la població i des de fa setmanes els controls en els punts més calents s'han intensificat. L'Ajuntament també ha pres mesures com l'increment d'hores de servei en horari nocturn de la Policia Local i ha anunciat que es personarà com a acusació en els casos on hi hagi delinqüents reincidents.