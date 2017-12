Més llum contra els lladres a la Jonquera

L'Ajuntament de La Jonquera substituirà més d'un centenar de bombetes i fanals de diversos carrers per llums de baix consum que redueixen el consum i donen més il·luminació. La substitució per LED es durà a terme a la zona del barri del Carme-Caví i als carrers Horta d'En Geli, Migdia, Falguers i Roc de Miradones. Els carrers escollits no són vies principals i coincideixen amb algunes de les zones del municipi on s'han produït robatoris. És una de les moltes mesures que han d'ajudar a millorar la seguretat, entre d'altres vuit noves càmeres de videovigilància.

En declaracions anteriors de l'alcaldessa Sònia Martínez a Diari de Girona es veia en la millora de la il·luminació un dels eixos de treball per combatre els fets delictius que últimament s'han produït a la Jonquera.



Sostenibilitat energètica

Les bombetes LED consumeixen menys que les tradicionals de mercuri però, en canvi, il·luminen més.

A banda d'això, l'Ajuntament defensa la seva eficiència energètica i la contribució a «reduir emissions de CO2». La il·luminació LED, a diferència de les làmpades de mercuri, és «totalment sostenible» i no emet gasos d'efecte hivernacle. Es preveu que amb l'actuació es redueixin fins a 8.420 wats.

El consistori va aprovar l'adjudicació dels contractes per a la instal·lació de nova il·luminació LED al municipi en Junta de Govern per un import de 12.741,77 euros, sense IVA.

El regidor de Territori i Qualitat Urbana, Rafael Medinilla, va assegurar que l'Ajuntament està «implicat en la lluita contra el canvi climàtic» així com en l'adopció de tecnologies més «sostenibles i respectuoses amb el medi ambient i més eficients amb els nostres veïns».

En relació amb la seguretat ciutadana, l'Ajuntament ha editat un butlletí adreçat als veïns per mostrar els projectes que s'han engegat i els que s'esperen engegar.

Un dels nous és la continuació de la instal·lació de càmeres de videovigilància.

El 2016 se'n van col·locar quatre a l'N-II i tres més l'any següent al Pertús. A finals de l'any vinent s'espera la licitació de vuit càmeres més que permetran controlar tots els accessos, sortides i punts conflictius del municipi.



Procediments penals

La implantació d'una comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra, la prolongació de la jornada de serveis dels agents policials o la compareixença com a acusació particular en diversos procediments penals oberts en els jutjats contra delinqüents reïncidients són altres accions de les que s'informa el ciutadà.

L'alcaldessa constata que són conscients del problema de la inseguretat que existeix des de fa temps. Recorda als veïns els robatoris a camions als polígons fa uns anys conra les quals es van prendre mesures que van resoldre la problemàtica. Per Matínez encara hi ha camí per recórrer i es continuarà treballant amb noves mesures per reduir aquesta problemàtica.