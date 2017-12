La minoria del govern a Figueres impedeix preveure sòl per ubicar un càmping

L'equip de govern de l'Ajuntament de Figueres no va obtenir ahir la majoria absoluta necessària per tirar endavant una modificació al planejament per preveure un sector de la ciutat per ubicar-hi un càmping. Es volia situar a l'àmbit de l'antic Càmpings Pous, a la sortida de la ciutat a tocar l'antiga N-II, on fa quatre anys un empresari francès pretenia impulsar un projecte. Actualment no hi ha cap proposta sobre la taula, però s'espera poder disposar d'aquesta oferta inexistent a la ciutat.

Al sector s'hi poden veure actualment els vells equipaments del Càmping Pous en desús i un edifici a peu de carretera que havia estat un restaurant. És sòl no urbanitzable i proper a la ciutat.

L'alcaldessa, Marta Felip, va explicar que «aquesta iniciativa de modificació puntual del Pla General arrenca del mandat anterior d'una iniciativa particular que va llogar aquests terrenys per desenvolupar un projecte de càmping que parlava de dues mil places». Es van fer alguns tràmits però l'impulsor va abandonar la iniciativa.

En aquest moment no hi ha cap projecte concret, va dir Felip, però «volem seguir amb la possibilitat d'incorporar l'ús del càmping en aquest àmbit perquè entenem que és molt bon emplaçament».

Per això, es pretenia tirar endavant la modificació que obria les portes a atraure empresaris interessats a posar en marxa algun tipus d'equipament.

Des de l'oposició es van apuntar certes reticències perquè no quedaven clars quins límits s'establirien tant de capacitat de l'equipament com del tipus de construccions que pogués tenir.

El regidor de Compromís, Òscar Vergés, va recordar que la ciutat només disposa d'hotels, que ells havien defensat fa uns anys la necessitat de crear un càmping públic i que no veien malament que es pugui impulsar aquesta activitat. Però Vergés va demanar «quina possibilitat tindrem d'aturar un projecte que no ens agradi?».

Des del PP, Diego Borrego, va apuntar que s'hauria de tenir en compte aspectes com l'aigua a l'hora de valorar la capacitat.



Un projecte de futur

L'alcaldessa va explicar que només es pretenia disposar de sòl de càmping. En el cas que es volguessin desenvolupar haurien de fer un pla especial que hauria de rebre el vistiplau del govern i després passar el filtre de la Comissió Territorial d'Urbanisme.

Tot i això, nou dels dinous regidors presents ahir al ple -Natàlia Sánchez (CUP) i Maria Àngels Olmedo (PP) estaven absents- només deu van votar a favor i la resta es van abstenir (Compromís, Cs, PSC, CUP i Diego Borrego). El punt requeria aprovar-se per majoria absoluta, amb dotze vots. Tampoc es va poder utilitzar el vot de qualitat de l'alcaldessa.

L'alcaldessa va dir que entenien que era un projecte d'interès i va apuntar que «haurem de revalorar el tema, reconsiderar-lo i tornaríem a valorar-ho i sotmetre-ho a votació».