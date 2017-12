A presó el detingut per assassinar un home en un aparcament de Sant Pere Pescador

El jutjat ha ratificat presó per al detingut per assassinar un home de 82 anys i deixar el cos en un aparcament de Sant Pere Pescador (Alt Empordà) el juny del 2017. Dues empremtes dactilars localitzades al vehicle de la víctima (abandonat en una àrea de servei de França) i una trucada telefònica van portar els Mossos cap a l'arrestat, que va fugir a Itàlia després del crim. El jutjat considera que podria ser autor d'un delicte d'assassinat i d'un altre de robatori de vehicle, pels quals es podria enfrontar a una pena màxima de 25 anys de presó i multa de 12 mesos. El sospitós, arrestat per una ordre europea de detenció i entrega, ha passat a disposició judicial aquest divendres i s'ha acollit al seu dret a no declarar.

Cap a dos quarts de deu de la nit del 10 de juny del 2017 una veïna va trobar el cos sense vida de la víctima al costat d'un aparcament per a cotxes a la platja de Sant Pere Pescador. Quan els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc, van localitzar el cadàver. Duia el banyador abaixat fins als genolls, una tovallola li tapava la zona del cap i hi havia branques i herbes que li tapaven part del cos.

Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per esclarir les circumstàncies de la mort i, també, identificar el cadàver. L'endemà al matí, els fills de la víctima van anar a la comissaria de Figueres per denunciar la desaparició del seu pare, de 82 anys. Segons van explicar, l'última notícia que tenien d'ell és que tenia intenció d'anar a Sant Pere Pescador en cotxe, un Opel Corsa. Després d'això, havia parlat amb el seu fill per telèfon un últim cop i li havien perdut el rastre.

L'autòpsia va confirmar que es tractava de l'home desaparegut i que havia mort de forma violenta. En concret, els forenses van determinar que havia mort per asfíxia mecànica i que no tenia cap signe de defensa.

Els investigadors van reconstruir les últimes hores del difunt. Segons la investigació, va arribar a Sant Pere Pescador cap a les 11.30 del matí. El mateix cotxe, localitzat posteriorment a l'àrea de servei 'Village Catalan' a 25 quilòmetres de la frontera amb França, va abandonar el país cap a les 12.49. Al cotxe, els investigadors van trobar el telèfon mòbil de la víctima en una butxaca del pantaló. A més, també hi havia una bossa de plàstic amb roba de la víctima. Aquí és on van localitzar la primera empremta del sospitós, Manuel R. O. L'arrestat no té vinculació amb l'entorn familiar de la víctima.

La segona empremta la van trobar en un comprovant de pagament del peatge per creuar la frontera a la Jonquera. Aquests indicis apuntaven cap al sospitós i, per això, la investigació va intervenir els telèfons mòbils dels seus familiars. Així, van localitzar una trucada procedent d'un telèfon italià. L'interlocutor deia "Ets en Manuel, fill d'en Manuel? Per seguretat, un petó, us estima". Els investigadors sospiten que la va fer el mateix arrestat o una persona de la seva confiança.

Davant les sospites que el suposat assassí hagués fugit a Itàlia, el Jutjat d'instrucció 5 de Figueres va dictar una ordre europea de detenció i entrega, que va acabar donant fruits. Un cop extradit al país, ha passat a disposició judicial aquest divendres i s'ha acollit al seu dret a no declarar. Així, no ha explicat per què les seves empremtes van aparèixer al cotxe de la víctima ni per què va marxar a Itàlia.

El jutjat, atenent la petició del fiscal Víctor Pillado, ha ratificat la presó preventiva i ressalta que es podria enfrontar a una pena de fins a 25 anys de presó per assassinat i multa de 12 mesos pel robatori del vehicle. A més, argumenta que existeix risc de fugida i que no té suficient arrelament al país. També destaca que va cometre l'assassinat amb una "violència absolutament desproporcionada, gratuïta i brutal" perquè la víctima, d'edat avançada, no es va poder defensar.