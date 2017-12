El cinema Las Vegas pren forma a Figueres

Les obres de reforma del cine Las Vegas de Figueres avancen a bon ritme. El govern va visitar ahir els treballs a l'interior de l'antiga sala que porta a terme el cineasta català Ventura Pons, disposat a reobrir la sala on no es projecten pel·lícules des de l'any 2000. Els treballs haurien d'estar enllestits el primer trimestre del 2018.

El projecte preveu disposar d'una sala a la planta baixa amb capacitat per a sis-centes persones. A la part superior n'hi hauria tres més. Una de les sales, amb capacitat per a 150 persones; una segona per a 100 i una tercera més petita.

El cinema projectaria pel·lícules en català i en versió original subtitulada. La reforma està valorada en 700.000 euros i l'Ajuntament ja havia informat prèviament que pensava col·laborar en el projecte per poder recuperar l'antic cinema, on hi hauria usos públics.