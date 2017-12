Condemnat a 9 anys de presó per abusar de la seva fillastra menor d'edat durant vuit anys

L'Audiència de Girona ha condemnat a 9 anys de presó un empordanès que va abusar sexualment de la seva fillastra durant vuit anys. Segons recull la sentència, el processat, Serafín Bassons, feia tocaments i violava la menor "de manera intermitent i continuada" aprofitant els moments en què es quedava sol amb ella. Els abusos van començar al 1998, quan la víctima tenia només 7 anys, i es van allargar fins que ja era una adolescent i estava a punt de complir els 16. A l'hora de condemnar Bassons, el tribunal dona plena credibilitat al relat de la fillastra. El qualifica de "contundent i impactant" perquè, com recull la sentència, quan el tribunal li va demanar quantes vegades el seu padrastre havia abusat d'ella, la seva resposta no va poder ser més "gràfica". "De la mateixa manera que no recorda quants cops va menjar espagueti de petita, tampoc pot recordar quants cops van abusar d'ella durant anys", diu l'Audiència. A més de condemnar-lo per un delicte continuat d'abusos sexuals amb l'agreujant de parentiu, el tribunal obliga Bassons a indemnitzar la fillastra amb 30.000 euros.

Segons recull la sentència, els abusos sexuals van començar el 1998, quan la nena tenia 7 anys. Aleshores, en feia uns tres que Bassons s'havia casat amb la seva mare. El processat els va fer de padrastre tant a ella com al seu germà. El matrimoni, que també va tenir un altre fill en comú, vivia en un poble de l'Alt Empordà.

L'Audiència considera provat que l'acusat va abusar sexualment de la seva fillastra "de manera intermitent i continuada" durant anys. Aprofitant els moments en què els dos es quedaven sols, li feia tocaments i la violava. No només a l'habitatge on vivia la família, sinó també a casa dels avis o a dins de la seva furgoneta.

Els abusos es van allargar fins al 2006, quan la víctima estava a punt de complir els 16 anys. L'acusat va arribar un dia a casa seva i es va trobar l'adolescent amb un ganivet a la mà, amenaçant amb suïcidar-se. Va ser llavors, recull la sentència, quan Serafín Bassons va decidir no tornar-la a tocar.

Tot i això, van haver de passar encara nou anys fins que la víctima es va decidir a denunciar el seu padrastre. Ho va fer al 2015, quan ja feia temps que Bassons no vivia amb ells (perquè el matrimoni s'havia separat al 2008).



"Contundent i impactant"

Durant el judici, el processat va negar els fet i va sostenir que la fillastra –que ara té 26 anys- l'havia denunciat per ressentiment. Segons la defensa, ella i la seva mare havien ordit un pla per separar-lo del fill que la parella havia tingut en comú quan estava casada.

L'Audiència de Girona, però, no es creu a l'acusat i dona plena credibilitat a la declaració de la víctima, que va dir que, "d'ençà que té ús de raó", recordava com el seu padrastre abusava d'ella. La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Daniel Varona, subratlla que el relat de la fillastra va ser "contundent" i, fins i tot, "impactant".

"Interrogada sobre quants episodis d'abusos ha patit, la seva resposta no ha pogut ser més gràfica (i versemblant per a aquest tribunal)", recull l'escrit. "De la mateixa manera que no recorda quants cops va menjar espagueti de petita, tampoc pot recordar quants cops van abusar d'ella durant anys", hi afegeix.



9 anys de presó

El fiscal demanava fins a 32 anys de presó per a Serafín Bassols, a qui imputava quatre delictes d'abús sexual. De manera alternativa, va sol·licitar una pena de 10 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual.

L'Audiència de Girona conclou que el cas s'ha d'emmarcar dins el segon supòsit; és a dir, el d'un delicte continuat, perquè Bassons sempre aprofitava la mateixa situació –el fet de ser el pare adoptiu de la víctima- per abusar d'ella. A l'hora d'imposar la pena, el tribunal aplica al condemnat una agreujant de parentiu i el condemna a 9 anys per un delicte continuat d'abusos sexuals amb accés carnal. En matèria de responsabilitat civil, la Secció Quarta de l'Audiència de Girona obliga Serafín Bassons a indemnitzar la jove amb 30.000 euros.