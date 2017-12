A presó el detingut per matar un home a Sant Pere

El jutjat ha ratificat presó per al detingut per assassinar un home de 82 anys en un aparcament de la platja de Sant Pere Pescador el juny del 2017. Dues empremtes dactilars localitzades al vehicle de la víctima (abandonat en una àrea de servei de França) i una trucada telefònica van portar els Mossos cap a l'arrestat, Manuel R. O., que va fugir a Itàlia després del crim.

El jutjat considera que podria ser autor d'un delicte d'assassinat i d'un altre de robatori de vehicle, pels quals es podria enfrontar a una pena màxima de 25 anys de presó i multa de 12 mesos. El sospitós va passar ahir a disposició judicial i es va acollir al seu dret a no declarar. Se'l va enviar a presó preventiva amb l'argument que existeix risc de fugida i que no té suficient arrelament al país. També destaca que va cometre l'assassinat amb una «violència absolutament desproporcionada, gratuïta i brutal».

Una veïna va trobar el cos al vespre del 10 de juny. Duia el banyador abaixat, una tovallola li tapava el cap i branques el cos. Al seu cotxe, trobat França, hi havia el telèfon i una bossa amb roba amb la primera empremta del sospitós sense vinculació amb l'entorn familiar. La segona la van trobar en un comprovant del peatge. Es van intervenir telèfons de familiars i es va registrar una trucada d'un telèfon italià. L'interlocutor deia «Ets en Manuel, fill d'en Manuel? Per seguretat, un petó, us estima». Es va dictar l'ordre de detenció i entrega.



A presó l'autor d'un tiroteig

El jutjat ha enviat a presó l'autor d'un tiroteig a la zona d'oci del Firal de Figueres el 5 de novembre, Ckeylis M.D. El seu cotxe va xocar contra un altre, a l'interior del qual hi anaven tres homes. Va tirotejar-lo, va fugir i dimarts se'l va localitzar a Figueres. El fiscal li imputa tres delictes de temptativa d'homicidi i tinença il·lícita d'armes.