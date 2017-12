El pilot Àlex Espargaró inaugura una botiga a Figueres

El pilot de motos Aleix Espargaró va ser l'encarregat ahir d'inaugurar la primera botiga Terranova CNC a Figueres. Es tracta d'una companyia especialitzada en nutrició canina i felina que s'està expandint a les comarques gironines.

El pilot té des de fa un any la seva pròpia botiga Terranova CNC a Andorra, l'única actualment fora d'Espanya. Per això s'ha sumat a la nova inauguració com a padrí.

La nova botiga està situada al carrer Sant Pau número 20. Disposa de productes alimentaris per a gossos i gats, entre altres productes, així com una perruqueria canina. El pilot ha explicat que es va involucrar en el projecte de la marca per la seva passió pel món animal.

D'altra banda, respecte a la temporada passada en motos, el pilot va explicar que, després de la lesió a Austràlia, no va poder acabar la temporada de la millor manera. «Estàvem en un molt bon moment i va ser una pena perdre'ns Sepang i no estar al cent per cent a València», va indicar. Una vegada acabat el test, va dir, «vam decidir per recomanació del doctor realitzar el descans absolut i no assistir al darrer test de Jerez». Ara ja està entrenant per començar la propera temporada.