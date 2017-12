El fiscal arxiva una denúncia de Pàramo contra l'exgovern de Casamitjana a Roses

La fiscalia de Girona ha arxivat una denúncia de l'exregidor i exalcalde de Roses Carles Pàramo en relació a una compravenda de terrenys en una suposada operació d'interessos urbanístics amb la requalificació de terrenys al Mas d'en Puig, a tocar Mas Mates, durant l'elaboració del POUM per part del govern de Magda Casamitjana (2007-2011).

En el procés per investigar els fets s'han citat a declarar alguns exmembres d'aquell govern i s'ha conclòs que no hi ha indicis del delicte, que ja es va investigar i arxivar el 2005. Aquell POUM, a més, està anul·lat pel Suprem.

Les diligències de la investigació que ha instruït el fiscal Enrique Barata es van iniciar per la denúncia presentada l'any pasat per Pàramo, que recentment ha abandonat la política però que ha estat regidor i alcalde a Roses durant diversos mandats, tant al govern com a l'oposició.

Era alcalde el 2005, quan Iberdroa Immobiliaria va comprar sis finques situades en aquesta zona que estaven catalogades al cadastre com a «rústiques». Tenien un valor global de 17.709.328,91 euros (IVA inclòs).

El POUM les qualificava en aquell moment com a Sòl Urbà Delimitat, però poc abans de la compra l'Ajuntament havia rebaixat la qualificació a Sòl Urbà No Delimitat i, a més, condicionava l'actuació a un anterior desenvolupament urbanístic d'altres zones del municipi.

https://www.google.es/maps/place/42%C2%B016'21.7%22N+3%C2%B009'39.5%22E/@42.2722546,3.1589911,727m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.27268!4d3.16096?hl=es

Canvi de govern

Però el 2007 hi va haver eleccions i el nou govern encapçalat per Magda Casamitjana (PSC) va tornar a requalificar els terrenys de Sòl Urbà No Delimitat a Sòl Urbà Delimitat.

En la denúncia s'apunta una possible especulació urbanística en l'operació de compravenda de terrenys i la posterior requalificació amb la modificació del projecte inicial inclòs dins la modificació del POUM.

El mateix Pàramo ja va denunciar el 2009 públicament que creien que hi havia hagut especulació i van presentar al·legacions, tal com va publicar Diari de Girona, a la requalificació de diferents sectors, entre ells aquests, apuntant que hi havia hagut uns moviments de compravenda molt importants per part de persones que estarien pendents de la requalificació. Va recomanar al govern mirar qui eren els nous propietaris.

Casamitjana va justificar el canvi manifestant que només es mantenia el sòl com a urbanitzable delimitat, tal com havia estat durant 23 anys. Deia desconèixer els moviments de compravenda i va explicar que la major part eren d'Iberdrola i, una altra zona, de diversos propietaris de Roses.



Faltaven tràmits

A banda de les compravendes, en la denúncia a Fiscalia de Pàramo s'apunta que durant l'elaboració del POUM es van desatendre les prescripcions de la Comissió Territorial d'Urbanisme, com tràmits d'informació pública o de debat, i que això va acabar suposant importants beneficis amb les posteriors vendes dels terrenys.

En les conclusions de la investigació es diu que la compravenda del 2005 «aparentment és atípica i irregular» tant pels increments desmesurats en el preu de les operacions i pel fet d'haver-se fet de forma successiva en la mateixa data i notaria. Van ser adquirides per Iberdrola Immobiliaria.

Tot i això, la investigació, durant la qual s'han citat a declarar exregidors d'aquell govern, no ha permès trobar evidències de delicte. Fiscalia apunta que les compravendes ja van ser investigades policial i judicialment pel Jutjat d'Instrucció número 1 de Figueres per una anterior denúncia i es van arxivar.

En relació a la requalificació, posa de manifest que en els anteriors plans els terrenys en qüestió sempre havien aparegut com a sòl urbà delimitat, tal com havia defensat Casamitjana.

Finalment, respecte a la denúncia que es van obviar prescripcions de la Comissió Territorial d'Urbanisme, consideren que es tractaria de temes administratius o defectes de forma a corregir amb la jurisdicció corresponent però no actes il·lícits penalment.