El PSC de Figueres diu que el govern no ha respost a la proposta del pressupost

El PSC de Figueres ha lamentat que la proposta sobre el pressupost del 2018 encara no ha rebut cap resposta per part de l'alcaldessa, Marta Felip. Els socialistes l'acusen de no voler debatre sobre algunes inversions importants com la rehabilitació integral del Teatre El Jardí o les actuacions a la Marca de l'Ham.

El govern encara no ha posat data per a la celebració del ple de pressupostos durant el qual se sotmetrà a una qüestió de confiança. Si no s'aprovés hi hauria trenta dies per a presentar una moció de censura al govern.

Els socialistes han emès un comunicat en el qual acusen Felip de no voler abordar propostes concretes. Es refereixen a la reforma integral del Museu de l´Empordà, la rehabilitació integral del Teatre Jardí, el manteniment de La Cate i els Caputxins, la rehabilitació d´equipaments esportius (com les grades de l´estadi de Vilatenim) o la construcció d´equipaments esportius de proximitat al Barri de Sant Joan.

El regidor Pere Casellas sosté que «tampoc li interessa invertir en barris com la Marca de l´Ham, incrementar la despesa en matèria de Serveis Social i Habitatge o valorar l´increment de plantilla en àrees especialment sensibles com la Guàrdia Urbana o Cultura».

A banda del pressupost, pels socialistes, el govern es desentén també de l'actuació política perquè "ni continua la redacció i aprovació del Pla de Cultura; ni concreta la signatura i l´aprovació del Pacte de Ciutat pel Barri de Sant Joan; ni recupera el Pla de Barris per la zona de la Marca de l´Ham i la zona Oest de la ciutat".

Casellas creu que «són qüestions que no desperten ni el més mínim interès a l´alcaldessa».



Qüestió de confiança



Tot i que el govern encara no ha convocat el ple, els socialistes posen de manifest que es farà abans d'acabar l'any i asseguren que estan preocupats.

Analitzant la situació en minoria del govern, amb cinc dels vint-i-un regidors, auguren quin serà l'escenari del dia del ple. Casellas diu que "hem de suposar que el tripartit que formen el PDeCAT, ERC i PP, que semblen coincidir en la dinàmica de paràlisi de l´Ajuntament, tindrà la probable benedicció de la CUP per donar el vistiplau a l´alcaldessa i a un pressupost fet a esquenes de les necessitats dels ciutadans i que resulta clarament insuficient per una ciutat amb els problemes que arrossega Figueres».

«És molt llaminer rebre vots favorables a canvi de res, com practica ERC, perquè significa mantenir Figueres tal com està, sense el menor signe ni voluntat de millora, i fa constatar als ciutadans que alguns projectes polítics passen, només, per estar pendents de la portada de cada dimarts», conclou el portaveu socialista.

Si el govern no aconsegueix el suport de la resta de grups per aprovar els pressupostos s'obrirà un termini de trenta dies durant el qual es podria presentar una moció de censura. És el que va passar a Llançà l'any passat i que va acabar amb un relleu a l'alcaldia.