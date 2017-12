El TSJC confirma la sentència de 16 anys i mig de presó pel crim de Colera

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs d'apel·lació interposat per la defensa de l'autor del crim de Colera i ha confirmat la sentència de l'Audiència de Girona que el condemna a 16 anys i mig de presó pels delictes d'assassinat i incendi forestal. L'advocat de Marlon Roberto Castro al·legava que no s'havia pogut provar suficientment que la víctima estigués en estat de semi inconsciència quan va ser atacat i va rebre diverses ganivetades. També al·legava que no s'havia tingut en compte la "condició de toxicòman de l'acusat" com a atenuant de drogoaddicció i demanava que el foc provocat (pel qual se'l condemna per un delicte d'incendi forestal) es considerés com un acte "d'auto encobriment impune". Contra la resolució de l'alt tribunal es pot interposar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.

L'advocat del considerat autor material del crim al·legava que no s'havia provat suficientment que la víctima no s'hagués pogut defensar quan Marlon Roberto Castro el va atacar i posteriorment li va clavar diverses ganivetades. La magistrada del TSJC ponent de la sentència, Mª Eugènia Alegret, però, considera que les proves forenses i la declaració d'una altra de les acusades, Dolors Folch, confirmen aquest extrem.

D'altra banda, la defensa considerava que no s'havia tingut en compte "la condició de toxicòman de l'acusat" com a atenuant de drogoaddicció i reclamava que l'incendi provocat en considerés com un acte "d'auto encobriment impune". Unes motivacions que la magistrada també ha desestimat. Per una banda, perquè no veu provat que el consum habitual de cocaïna de l'acusat tingués efectes sobre l'agressió i, per l'altra, perquè considera que era conscient que les flames provocades es propagarien.

L'alt tribunal confirma així la sentència de l'Audiència, que recollia el veredicte del jurat popular. La resolució també recollia la pena de les altres tres processades, que no es van haver d'enfrontar al veredicte del jurat popular perquè el fiscal, l'acusació particular i les seves defenses van arribar a un acord. A Dolors Folch la van condemnar a 5 anys de presó per lesions en concurs amb homicidi imprudent, a Esther Puig del Castillo li van imposar 3 anys i mig per encobriment i incendi i a Carmen del Castillo 1 any i 6 mesos per encobriment.



Assassinat i incendi forestal

Els fets es remunten al 17 de març de 2014 quan Marlon Roberto Castro i la víctima es van trobar en una zona boscosa de Sant Miquel de Colera. Una altra de les condemnades, Dolors Folch, havia portat la víctima en cotxe fins al lloc sota l'excusa d'un negoci de drogues. Un cop allà, el processat li va propinar diversos cops de puny al jove i, després, el va apunyalar. El jurat popular va considerar que Castro va cometre un assassinat perquè el va matar quan la víctima estava semi inconscient i, per tant, no es podia defensar.

Després de cometre el crim, l'acusat va anar fins a Llançà, on es va dutxar i va posar la roba ensangonada dins d'una bossa. Llavors, juntament amb una altra de les processades (Esther Puig del Castillo, condemnada per encobriment i incendi) va anar fins a una benzinera a comprar gasolina. Van llançar les proves en un contenidor i, plegats, van tornar al paratge de Sant Miquel de Colera. Marlon Roberto Castro va ruixar la víctima i uns matolls propers amb la benzina i li va calar foc.

L'incendi va afectar 0,6 hectàrees i va obligar a activar cinc dotacions dels Bombers.

Contra la resolució del TSJC es pot presentar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.