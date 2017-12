Marta Felip rebutja la proposta del PSC per aprovar els pressupostos

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, ha rebutjat la proposta presentada pel PSC per facilitar l'aprovació del pressupost del 2018, malgrat governar amb només 5 regidors.

Els socialistes havien presentat un plec de condicions que, si s'arribaven a incloure en el pressupost, en facilitarien la seva aprovació. L'alcaldessa s'ha negat a incloure les propostes del PSC, ha titllat l'oferta d' «incoherent i inabastable» i conclou, per tant, que no la poden tenir en consideració.

Per Marta Felip, les condicions plantejades són «una gran broma» i s'hi refereix com a «proposta de màxims» perquè no s'adequa a la reducció d'ingressos de l'Ajuntament prevista per al 2018 (al voltant de 3,5 milions menys) i que s'ha de traduir en una baixada també de la despesa.

L'oferta dels socialistes se centrava en l'augment de la despesa social i en polítiques d'habitatge. En el capítol d'inversions -que ascendia a 3 milions- reclamaven la rehabilitació del carrer Avinyonet, la rehabilitació integral del Teatre Jardí, del Museu Empordà i dels equipaments esportius (com les grades de l'estadi de Vilatenim).

En un comunicat previ i davant el silenci de l'equip de govern respecte a la proposta del PSC, el grup a l'oposició va acusar l'alcaldessa de no voler debatre les propostes.

Però a banda del pressupost, el PSC també sosté que el govern es «desentén» de l'actuació política perquè «ni continua la redacció i aprovació del Pla de Cultura; ni concreta la signatura i l'aprovació del Pacte de Ciutat pel Barri de Sant Joan; ni recupera el Pla de Barris per a la zona de la Marca de l'Ham i la zona Oest de la ciutat». Per al portaveu i regidor del PSC, Pere Casellas, «són qüestions que no desperten ni el més mínim interès a l'alcaldessa».

Casellas considera que a Felip «no li interessa invertir en barris com la Marca de l'Ham, incrementar la despesa en matèria de Serveis Social i Habitatge o valorar l'increment de plantilla de la Guàrdia Urbana o Cultura».



Convençuda de l'aprovació

Malgrat governar amb només cinc regidors, l'alcaldessa confia que els comptes municipals del 2018 tiraran endavant sense el suport dels socialistes perquè la resta de grups «han fet propostes viables», apunta Felip. «Tots són molt conscients del reduït marge de l'Ajuntament», assenyala l'alcaldessa.

La situació política actual, però, dificulta l'avinentesa amb alguns grups polítics, com és el cas de Cs, que «prioritzen el tema estatal» per sobre del municipal.

En menys de deu dies es convocarà el ple extraordinari, on es portarà a debat i a aprovació el pressupost del 2018. Encara no hi ha una data fixada, però se celebrarà després de les eleccions del 21-D i abans que acabi l'any.

El pressupost de 56,1 milions es vincularà a una qüestió de confiança. En cas que no s'aprovés, l'oposició té trenta dies per presentar una moció de censura al govern amb un alcalde alternatiu i si s'esgota el termini sense cap contraproposta els pressupostos quedaran aprovats automàticament.