El TSJC confirma els 16 anys i mig de presó per a l'acusat del crim de Colera

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la defensa de l'autor del crim de Colera i va confirmar la sentència de l'Audiència de Girona que el condemna a 16 anys i mig i un dia de presó pels delictes d'assassinat i incendi forestal.

La sentència també el condemnava a pagar una multa de 2.250 euros i indemnitzar amb 133.045,13 euros els familiars de la víctima i la Generalitat.

L'advocat de Marlon Roberto Castro al·legava que no s'havia pogut provar suficientment que la víctima estigués en estat de semiinconsciència quan va ser atacat i va rebre diverses ganivetades. També al·legava que no s'havia tingut en compte la «condició de toxicòman de l'acusat» com a atenuant de drogoaddicció i demanava que el foc provocat (pel qual se'l condemna per un delicte d'incendi forestal) es considerés com un acte «d'autoencobriment impune».

Assassinat i incendi forestal

Els fets es remunten al 17 de març de 2014, quan Marlon Roberto Castro i la víctima es van trobar en una zona boscosa de Sant Miquel de Colera. Una altra de les condemnades, Dolors Folch, havia portat la víctima en cotxe fins al lloc sota l'excusa d'un negoci de drogues. Un cop allà, el processat li va propinar diversos cops de puny i, després, el va apunyalar.

Després de cometre el crim, l'acusat va anar fins a Llançà, on juntament amb una altra de les processades (Esther Puig del Castillo, condemnada per encobriment i incendi) va anar fins a una benzinera a comprar gasolina.

Van llançar les proves en un contenidor i, junts, van tornar a Sant Miquel de Colera. Marlon Roberto Castro va ruixar la víctima i uns matolls propers amb la benzina i li va calar foc. L'incendi va cremar 0,6 hectàrees i va obligar a activar 5 dotacions dels Bombers.