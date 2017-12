Demanen 8 anys per agredir sexualment una noia a Figueres

L'Audiència de Girona va començar a jutjar ahir l'acusat d'haver agredit sexualment una noia a Figueres. El procés, però, no es va poder culminar, ja que la víctima no es va presentar i s'haurà de tornar a repetir. Durant la sessió només van poder declarar els agents i els testimonis que havien donat l'avís a la policia.

Els fets es remunten al març d'aquest 2017, quan el processat va intentar abusar de la noia mentre els dos estaven en un pis d'un edifici abandonat del carrer Peralada. Tal com relaten els escrits de la fiscalia, després d'un primer forcejament la noia va aconseguir escapar del lloc on es trobaven, va sortir de l'habitatge, però va ser ràpidament interceptada per l'agressor, que la va empènyer amb força. Mentre la víctima era a terra, el jove es va col·locar a sobre seu i –amenaçant-la amb un vidre i agafant-la pel coll– va intentar descordar-li i baixar-li els pantalons.

Just en aquell moment va aparèixer la Guàrdia Urbana i van poder ajudar la noia després de forçar la porta del portal. L'acusat va escapar i va reaparèixer al cap de poca estona en un carrer, moment en el qual els agents el van detenir. El jove anava coix perquè s'hauria trencat el peu mentre fugia.

El fiscal demana 8 anys de presó, 10 de llibertat vigilada i una suma de 1.350 euros de multa per un delicte lleu de lesions.