Descobreixen set quilos de cocaïna i 53.000 euros ocults en un cotxe a Girona

La droga, els diners i els estris per adulterar-la localitzats a l´interior del cotxe Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Figueres que tenia set quilos de cocaïna i fins a 53.000 ocults en un cotxe que tenia estacionat en un pàrquing comunitari de Girona.

Aquesta descoberta és fruit d'un investigació de la Unitat Central d'Estupefaents dels Mossos, que ja el mes de novembre va culminar amb la detenció d'una altra persona a Figueres. Es tracta del germà del detingut pels set quilos de cocaïna.

La investigació s'inicia a Figueres

La investigació de la Unitat Central d'Estupefaents s'inicia el passat 29 de novembre quan efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Figueres van detenir un home de nacionalitat marroquina amb un quilo i mig de cocaïna ocult al seu vehicle. La detenció es va produir a la rotonda que enllaça la C-26 amb la N-IIa, a Santa Llogaia d'Alguema.

La Unitat d'investigació de Figueres es va fer càrrec d'aquesta detenció i posteriorment, va fer un escorcoll en un domicili, del carrer Universitat de Montpellier de Girona, propietat del detingut.

Durant l'escorcoll, els agents van trobar substàncies per adulterar la cocaïna i bàscules.

El detingut després de passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres va ingressar en presó preventiva.



La unitat canina senyala el vehicle

Fruit de gestions posteriors de la Unitat Central d'Estupefaents, els agents van localitzar un vehicle, propietat del germà del detingut, a l'interior d'un pàrquing comunitari del mateix carrer Universitat de Montpellier.

Els gossos de la Unitat Canina van donar senyals inequívoques que a l'interior del vehicle hi podrien haver substàncies estupefaents.

Després de comprovar que el vehicle ocupava la plaça de pàrquing sense consentiment del seu propietari, i que el propietari del vehicle -germà del detingut- no volia obrir la porta del seu domicili de Figueres als agents de policia, van retirar el vehicle amb una grua i el van obrir.

La sorpresa va venir quan a l'interior del vehicle hi van trobar una bossa de roba i una maleta de viatge amb rodes. A l'interior de la bossa hi havia set paquets, d'un quilo cadascun, de cocaïna i 53.000 euros en bitllets fraccionats.

A la maleta de viatge hi havia set pots de cafeïna i manitol, una premsa hidràulica per compactar la cocaïna amb aquestes substàncies adulterants i altres estris per preparar els paquets de cocaïna.

Durant el mateix dia de l'obertura del vehicle, la policia va poder detenir el seu propietari a Figueres.

En el dispositiu policial hi varen participar la Unitat d'Investigació de Figueres, la Unitat Territorial d'Investigació de Girona i la Unitat Central d'Estupefaents.