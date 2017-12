Detenen per segona vegada en 13 dies un lladre per robar en 14 domicilis a Llançà

Els Mossos d´Esquadra han detingut, amb només 13 dies de diferència, un mateix lladre de domicilis que actuava en diverses zones de Llançà.

Se l´acusa de 14 robatoris i el jutge ha decretat el seu ingrés a presó. Es dona el cas, a més, que durant la detenció va ferir lleument un agent dels Mossos.

L´arrestat és un home de 20 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Llançà. Aquest home ha fet anar de corcoll la policia durant les últimes setmanes.

Els Mossos d´Esquadra de la comissaria de Figueres són els que han portat a terme les detencions. I són el resultat d´una investigació oberta durant el mes passat després de produir-se un seguit de robatoris amb força en domicilis de la urbanització el Cau del Llop, de Llançà.

En aquella ocasió els Mossos, després d´estudiar diferents indicis, van aconseguir identificar un home de la mateixa població com a presumpte autor de cinc robatoris. Finalment, el dia 30 de novembre el van localitzar i detenir a Llançà. El detingut, després de passar a disposició judicial, va quedar en llibertat amb càrrecs.

Dies més tard, els investigadors van poder atribuir al detingut sis robatoris més comesos durant el mes de novembre a la mateixa zona del Cau del Llop. A més, també se´l relacionava amb tres robatoris amb força comesos a principis de desembre en domicilis de la platja de les Tonyines. Amb aquesta informació els agents van muntar un dispositiu per tal de localitzar novament el lladre.



Fereix un mosso quan el detenia

La investigació va concloure el passat 13 de desembre, quan se´l va detectar al passeig de Llançà. El lladre, en detectar la policia, va intentar fugir, sense aconseguir-ho, saltant pels jardins de diferents finques. En el moment de la seva detenció va agredir lleument un dels agents.

El detingut, amb diversos antecedents, va passar el dia 15 de desembre a disposició del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar el seu ingrés a presó.

En els robatoris, com ja va avançar Diari de Girona fa unes setmanes, el lladre utilitzava el mateix modus operandi: forçava una finestra per accedir a l´interior i, un cop dins, sostreia aparells electrònics i joies. Tot seguit, feia servir un carretó per transportar tots els objectes. El 30 novembre, la policia el va veure en un carrer de Llançà i el va detenir. En aquell moment, portava a sobre diverses joies que eren robades.