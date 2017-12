El polèmic bar del carrer Sant Pau suma 55 denúncies

Des de començament d'any, la Guàrdia Urbana de Figueres ha fet 55 actuacions a l'exterior del local del carrer Sant Pau que han acabat amb denúncies penals per vulneració de les ordenances de civisme i convivència, tinença d'animals i seguretat ciutadana.

Fa temps que a l'entorn d'aquest bar s'hi produeixen aldarulls relacionats amb el tràfic i consum de drogues, baralles en ple dia i escenes on persones sota els efectes de l'alcohol i altres substàncies increpen veïns i vianants.

L'alcaldessa, Marta Felip, assegura que fa temps que intenten tancar l'establiment –situat a pocs metres de la Rambla i a prop de dos centres educatius– però que la «normativa penal» no els ho permet perquè «consideren que els fets delictius no es produeixen en suficient quantitat com per considerar-los tinença i tràfic de drogues». Felip ha avançat, però, que la policia hi mantindrà la vigilància i que no pararan fins que aconsegueixin «tancar l'activitat».

També han realitzat intervencions de vigilància des d'habitatges propers, patrullatges i controls de so així com una inspecció coordinada amb el Departament de Treball. De moment, però, l'Ajuntament no troba les eines necessàries per aconseguir aturar l'activitat.

Malgrat això, Felip assegura que l'Ajuntament no s'aturarà fins que aconsegueixi tancar el local. De fet, l'equip de govern vol tirar endavant un pla de transformació i dinamització a la zona que no encaixa de cap manera amb la problemàtica d'aquest punt «negre». Aquest estiu els veïns i comerciants van recollir més de 600 signatures per reclamar-ne el tancament.