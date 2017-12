Castelló destina la major inversió del 2018 al passeig i a reparar els ponts d'Empuriabrava

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries portarà a ple demà un pressupost de 25.446.786,35 euros dels quals 1.347.443,71 euros es destinaran a inversions. La plantilla de personal s'incrementa un 4,5% per incorporar personal a la Policia Local.

Les inversions previstes es redueixen gairebé a la meitat però s'hi preveuen les que encara s'estan executant. Això farà que la xifra per a l'any vinent sigui similar a aquest any, amb 3,5 milions d'euros.

La continuació del projecte del Front Marítim a Empuriabrava; la rehabilitació de ponts de vianants a la marina; o l'adquisició d'habitatge social són les principals actuacions previstes per a l'any vinent.

El pressupost global de Castelló inclou el dels ens autònoms dependents: Ecomuseu Farinera (264.849,98), escola infantil municipal Passeig de les Oques (654.182,48 euros), i escola municipal de música Antoni Agramont (166.280 euros).

Per afrontar les despeses i inversions municipals puja a 21.276.326,73 euros, un 4,86% menys que aquest any. El mateix en inversions, on es produeix la major rebaixa, principalment pel descens de la inversió al passeig d'Empuriabrava, que està a la fase final.

Tot i això, el govern ha informat que les inversions que es gestionaran arribaran als més de 3,5 milions d'euros, comptant les que encara s'estan executant de l'exercici 2017 i les que també està previst que s'incorporin a posteriori, una vegada aprovada la liquidació de l'exercici del 2017.

L'Ajuntament ha remarcat que consideren que és «un pressupost ambiciós i equilibrat».

L'Ajuntament preveu increments o reforçar partides que contribueixin a la cohesió social com les previstes per ajuts socials, infància o habitatge.

Més personal

Les despeses de personal s'incrementaran en un 4,53% respecte al 2017. L'augment és principalment per les partides destinades a la Policia Local. En aquest capítol es preveuen les noves places d'agent, un caporal, dos administratius i sis agents interins per un període de tres mesos.