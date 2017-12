Figueres abordarà noves mesures per acabar amb els talls de llum al sector oest

L'Ajuntament de Figueres i la companyia Endesa treballen per prendres mesures per frenar les incidències en el subministrament elètric al sector oest, sobretot als barris de Sant Joan i el Culubret. La setmana passada es va produir un nou tall de subministrament i es va encendre un transformador en un carrer. La companyia creu que una sobrecàrrega a conseqüència del frau elèctric podria ser la causa. Des de fa temps porten a terme controls en aquest sector.

Segons el regidor de Serveis, Quim Felip, l'Ajuntament està en contacte amb Endesa per analitzar la situació i emprendre noves accions. L'objectiu és establir un protocol d'actuacions que aniran succeint properament per tal d'acabar amb una problemàtica que s'arrossega des de fa temps.

El motiu és que els talls en el subministrament elèctric s'han repetit darrerament i han generat de nou malestar entre els veïns.

El regidor no adscrit, Diego Borrego, va qualificar al darrer ple de «vergonya» que hi hagi barris de la ciutat que es trobin sense llum durant l'hivern en què es requereix el servei per escalfar-se.El dia 15 de desembre es va encendre una caixa elèctrica al carrer Major. L'incendi va afectar el subministrament elèctric i diversos abonats. L'endemà es va produir un nou tall en el subministrament d'uns noranta minuts.

Des de la companyia Endesa han admès que el frau elèctric podria generar aquesta problemàtica. La companyia assenyala que no volen estigmatitzar el barri perquè la majoria dels veïns del barri no cometen il·legalitats.

Ara bé, sí que hi ha un nombre important que o bé punxa directament la llum o bé disposen de contador amb una potència contractada inferior a la que es consumeix. La xarxa està sobredimensionada per atendre un increment puntual però el frau elèctric pot fer desbordar les previsions i com a conseqüència que hi hagi incidències. Per això des de fa temps porten a terme controls de frau elèctric en aquest sector. De forma periòdica fan inspeccions. El problema dels talls de llum va començar el 2015 al Culubret i el Bon Pastor i va generar les queixes dels veïns que gairebé diàriament es quedaven durant una estona sense llum.

Des de llavors s'han portat a terme nombroses inspeccions que han suposat desenes de denúncies per punxar la llum directament al carrer o manipulant els comptadors. A més, els controls han posat al descobert nombroses plantacions de marihuana. Un dels darrers controls va ser el mes passat. Es van detectar 31 pisos que tenien la llum punxada. Uns dies abans se n'havia portat a terme un altre en un punt diferent de la ciutat.

Les previsions són que continuïn en aquesta línia per tal de dissuadir de cometre frau.