Figueres convoca per a dimecres vinent el ple per aprovar els pressupostos

Els pressupostos de Figueres per al 2018 passaran pel ple, en sessió extraordinària, dimecres vinent. Els comptes municipals es van presentar ahir en comissió informativa amb motiu de la convocatòria de ple del 27 de desembre. Segons fonts consultades, l'ordre del dia de la sessió extraordinària es va aprovar amb els vots a favor dels cinc regidors del govern (PDeCAT) i els dos regidors no adscrits, Manuel Toro i Núria Galimany.

El govern municipal i Toro i Galimany han arribat a un acord per aprovar el pressupost del 2018. Dilluns van signar el pacte amb l'executiu local liderat per l'alcaldessa Marta Felip. El document recull la totalitat de les propostes dels antics regidors d'Unió. Són «projectes estratègics per al desenvolupament i creixement econòmic, social i cultural de la ciutat».

S'ha acordat impulsar un pacte de ciutat en temes d'educació, pobresa i el barri de Sant Joan; la redacció del POUM; el Pla de comunicació vinculat a la Marca Empordà; la compra d'un pis a l'immoble on va viure Salvador Dalí; invertir en l'enllumenat públic i la xarxa de clavegueram; adequar les condicions de seguretat dels edificis municipals i impulsar el Pla estratègic de promoció econòmica i projectes d'especialització i competitivitat territorial. De moment aquest és l'únic acord que ha transcendit públicament.

Per la seva banda, l'alcaldessa va rebutjar un possible acord amb el PSC per facilitar l'aprovació dels pressupostos de 56,1 milions . Així doncs, els socialistes hi acabaran votant en contra. El pressupost es vincularà a una qüestió de confiança, de tal manera que si no s'aprovés, l'oposició tindria 30 dies per presentar una moció de censura amb candidat alternatiu. En cas contrari, s'aprovarien automàticament. El pressupost actual es va aprovar amb el suport d'ERC, les abstencions de la CUP, PP, Cs i els dos regidors no adscrits i els vots en contra del PSC i Compromís d'Esquerres.