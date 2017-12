El clan empordanès preparat per ser una "multinacional" de la marihuana afronta penes de fins a 19 anys i mig de presó

Els integrants del clan Capirote, ubicat a l'Empordà i preparat per convertir-se en una "multinacional" de la marihuana, s'enfronta a penes de fins a 19 anys i mig de presó. El fiscal conclou que hi ha proves per acusar 30 integrants de la banda per delictes com tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes, defraudació de fluid elèctric o blanqueig de capitals. A l'escrit d'acusació, identifica una estructura perfectament jerarquitzada amb els líders del clan, càrrecs intermedis i baixos. Segons el fiscal, el clan es dedicava a cultivar i traficar amb marihuana, que venien "en gran part" a compradors francesos. Una part de la trama, a més, es va dedicar a donar aparença de legalitat als diners aconseguits amb la droga. La fiscalia indica que des del 2011 i fins a l'operatiu per desmantellar el clan el febrer passat, van blanquejar 2,9 MEUR adquirint immobles a nom d'algun familiar (principalment menors) o fent ingressos de petites quantitats a comptes bancaris.