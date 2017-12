La Guàrdia Urbana de Figueres troba més de mil plantes de marihuana en un dels pisos on el jutjat va denegar l'entrada

La Guàrdia Urbana de Figueres ha decomissat més de mil plantes de marihuana i diversos aparells elèctrics per al cultiu en un immoble situat al carrer Major del barri del Culubret la població. Es tracta d'un dels tres pisos on, durant l'operatiu de divendres, van detectar un consum "desorbitat" de consum elèctric però no hi van poder accedir perquè el jutjat de guàrdia va denegar l'ordre d'entrada i escorcoll. Segons fonts municipals, durant la nit han muntat un dispositiu de control i aquest dissabte han pogut accedir a l'immoble perquè els responsables del cultiu es van deixar el cadenat obert. Per això, l'alcaldessa Marta Felip demana més col·laboració policial i judicial per acabar amb aquest problema al barri. "No demanem entrades a domicilis per caprici i sens proves evidents, i aquest exemple d'avui ho demostra", ha afirmat.

L'Ajuntament, conjuntament amb Endesa i Mossos, va organitzar divendres un dispositiu contra el frau elèctric a la zona, que va començar a primera hora del matí i es va allargar. En total, van inspeccionar 70 comptadors, dotze dels quals estaven punxats. A més, van detectar-ne tres amb consums "industrials" que sospiten que podrien estar vinculats amb el cultiu de marihuana. Per això, van sol·licitar al jutjat de guàrdia tres ordres d'escorcoll, petició que va denegar per considerar que no hi havia indicis "suficients".

Segons informa l'ajuntament, la Guàrdia Urbana va posar vigilància durant la nit a la zona i, finalment, han pogut entrar a un dels immobles perquè els responsables del cultiu es van deixar el cadenat obert. A dins, han decomissat més de mil plantes de marihuana.

L'alcaldessa, Marta Felip, ja va avançar divendres que sol·licitaria una reunió amb el jutge degà per abordar la problemàtica del cultiu i agilitzar els procediments. Després de la intervenció d'aquest dissabte, remarca que no sol·liciten ordres "per caprici", sinó quan hi ha indicis. "La bona feina de la Guàrdia Urbana ha permès acabar amb un unt important de cultiu al cor del barri del Culubret", ha afirmat. Era una casa abandonada des de feina abans i que havien ocupat per a instal·lar-hi una plantació interior.