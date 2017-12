El Convent dels Caputxins, al tram final

Figueres impulsa la darrera fase dels Caputxins per adequar els accessos i l´edifici annex. L´Ajuntament va aprovar al darrer ple els treballs, valorats en 779.385 euros, que completaran el conjunt de l´actuació

L´equip de Govern de Figueres ha impulsat la darrera fase d´obres de l´antic convent dels Caputxins per adequar l´accés exterior i fer millores a l´edifici annex –que forma part del complex.

Els treballs es finançaran a través del Pla de Barris i suposaran la culminació de l´actuació de transformació del conjunt arquitectònic. En concret, s´arranjarà el tram pendent de l´entrada de l´equipament i es faran treballs de climatització, instal·lació de cobertes i finestres a la zona d´oficines.

L´objectiu és que aquesta part de l´antic convent aculli les dependències de l´àrea de Promoció Econòmica de l´Ajuntament, que actualment s´ubiquen a l´Escola d´Hostaleria.

Figueres va iniciar les obres de rehabilitació d´aquest antic convent l´any 2011 a través de l´1% Cultural. Fins ara s´hi han fet tres actuacions diferenciades per fases per un valor total de gairebé 3,5 milions d´euros.

La darrera intervenció es va culminar a principis d´aquest any i va permetre recuperar l´antic claustre, una sala polivalent i diversos despatxos ubicats a l´edifici annex –on hi ha les oficines del Pla de Barris– i que forma part del complex, datat del segle XVII.

Els treballs nous han de suposar completar tota l´obra projectada amb la quarta fase.

L´alcaldessa, Marta Felip, va manifetar que el convent «ja està servint molt però ens pot donar molta més utilitat a la part d´aules i els usos que no són d´auditori i no estan en disposició de fer-se servir» encara.

Obertura d´un carrer

Per a més endavant i encara sense data, el govern ha manifestat en diverses ocasions la voluntat d´obrir un carrer a la part posterior i rehabilitar els antics jardins del convent.

Amb motiu d´una epidèmia de pesta l´any 1348 es va aixecar una capella dedicada a Sant Roc al lloc anomenat la Muntanyeta, on ara hi ha el castell de Sant Ferran.

La ciutat de Figueres va demanar el 1584 als caputxins que s´establissin a la ciutat i se´ls va concedir l´antiga capella de Sant Roc, on fins llavors hi havia els franciscans.

Els caputxins van estar-se a la Muntanyeta fins que es va construir el castell de Sant Ferran.

En el segle XVII hi van fer importants obres de millora, però el 1753 es va decidir aixecar el castell al mateix lloc del convent caputxí. Un any més tard se´ls va deixar un terreny al rec Arnau, on van construir el nou convent que es va inaugurar el 1760 i va acollir els frares fins al 1835. A partir de llavors va tenir diferents usos, el darrer com a magatzem municipal.

A l´interior del recinte s´han trobat i restaurat parts importants, com les pintures morals a la nau central i les tombes a la part inferior.