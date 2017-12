Un acusat d'envestir amb el cotxe una processó de Setmana Santa a Masarac, a judici

Un conductor anirà a judici acusat de conducció temerària per envestir amb el cotxe una processó de Setmana Santa. Segons recull l'escrit d'acusació de fiscalia, el cas es remunta al 6 d'abril del 2015. Cap a dos quarts d'una de la tarda, l'acusat circulava amb un Volkswagen Passat per la carretera rural que va de Masarac (Alt Empordà) a Mollet de Peralada. A mig camí, però, es va trobar amb una cinquantena de persones –mossèn inclòs- que celebraven la processó del dilluns de Pasqua. Aleshores, descriu la fiscalia, en comptes de fer mitja volta o buscar una ruta alternativa, el conductor va optar per "accelerar entre la multitud", posant "en perill" la integritat física dels fidels congregats. La fiscalia demana que el condemnin a 1 any i 3 mesos de presó i que li prohibeixin conduir vehicles a motor durant 4 anys.

El conductor anava al vehicle amb la seva dona i, cap a les 12.30, enfilaven el camí que uneix Masarac amb Mollet de Peralada. Es tracta d'un camí rural força estret. "Es va trobar que, per la mateixa via per la que circulava, s'estava celebrant la processó del dilluns de Pasqua", descriu la fiscalia a l'escrit de conclusions provisionals. Segons l'acusació pública, hi participaven una cinquantena de fidels "de totes les edats".

Aleshores, el conductor "no va voler agafar una ruta alternativa" i va "decidir accelerar entre la multitud". La fiscalia apunta que els participants en la processó es van haver d'apartar per evitar que el conductor els atropellés. "Va passar pel mig, posant en perill totes les persones que es trobaven caminant per la processó", afirma la fiscalia.

Per això, l'acusa d'un delicte de conducció temerària i sol·licita una condemna d'1 any i 3 mesos de presó. També demana que li prohibeixin conduir motos i vehicles a motor durant 4 anys. Un cop tancada la instrucció, el cas es jutjarà a un jutjat penal de Figueres.