Figueres porta a ple el pressupost amb el suport d'ERC i no adscrits

L'alcaldessa Marta Felip defensa avui al vespre l'aprovació del pressupost del 2018. La minoria del govern municipal -amb només cinc regidors- els ha obligat a buscar suports en els grups de l'oposició i els han acabat trobant en els tres representants d'ERC i els no adscrits Manuel Toro i Núria Galimany.

La previsió és que la votació dels comptes municipals -vinculats a una qüestió de confiança- tirarà endavant amb deu vots favorables (dels 21 totals) i l'abstenció de Compromís d'Esquerres, amb qui també han arribat a un acord.

Malgrat donar-hi suport, la portaveu dels republicans, Agnès Lladó, va assegurar que aquest «no és el nostre pressupost» però Figueres «necessita avançar». Lladó va matisar que «el nostre sí, és un sí a Figueres i als figuerencs» per tal de dur a terme inversions «claus per la transformació social» de la ciutat.

En les negociacions amb el govern municipal, que s'han celebrat in extremis a causa de les festes nadalenques i la campanya electoral, Esquerra «ha prioritzat mesures orientades a augmentar l'oferta formativa de la ciutat, impulsar-ne el desenvolupament i enfortir sectors municipals clau com la participació».



Els punts acordats

ERC ha aconseguit incorporar la partida per pressupostos participatius (200.000euros) i un pressupost participatiu únicament per als joves (25.000 euros).

L'acord també inclou el compromís amb la construcció de l'escola Carme Guasch amb una partida de 25.000 euros per un pla d'usos en el recinte de l'antiga presó, la segona fase d'execució del centre Ferran Sunyer (250.000euros) i l'oficina municipal d'innovació i formació (15.000 euros).

Lladó defensa que «no es tracta de cap xec en blanc» i assegura que faran un seguiment «exhaustiu dels acords garantint que es compleixin».

Per la seva banda, com ja va informar Diari de Girona, els dos regidors no adscrits, Menuel Toro i Núria Galimany, també hi votaran afirmativament després que signessin un pacte amb l'executiu local. Els antics regidors d'Unió van aconseguir incloure en els comptes la tramitació d'un nou POUM de Figueres, la inversió en enllumenat públic, un Pla estratègic de promoció econòmica i el Pla de comunicació de ciutat, entre d'altres.



Amb l'abstenció de Compromís

Compromís d'Esquerres, que també ha fet públic el seu posicionament al respecte, ha signat un acord amb Marta Felip a canvi de no obstaculitzar l'aprovació del pressupost per a l'any que ve.

Així, el regidor Òscar Vergés s'abstindrà en la votació després d'aconseguir el compromís del govern en la recuperació i rehabilitació del Mas Torrent com a espai d'ús públic, traçar dos eixos viaris de pas prioritari per a bicicletes i impulsar una campanya informativa de sensibilització de residus i recollida selectiva.

La previsió és que el pressupost de Figueres superi l'aprovació inicial d'avui i que l'alcaldessa no activi la qüestió de confiança.