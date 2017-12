La Guàrdia Urbana de Figueres localitza 156 plantes de marihuana al barri del Culubret

La Guàrdia Urbana de Figueres ha localitzat 156 plantes de marihuana en una casa del barri del Culubret. La droga creixia en un habitatge del carrer Francesc Gimeno, on els agents hi han entrat aquest dimecres. A l'interior, la Guàrdia Urbana hi ha localitzat una estesa de plantes, d'aproximadament mig metre d'alçada, acompanyades de la infraestructura necessària per afavorir la floració dels cabdells (testos, terra...). Els agents han desmantellat la plantació, han comissat el material i han posat l'afer en coneixement del jutjat perquè instrueixi diligències. De moment, no hi ha detinguts ni denunciats en relació amb aquest cas. El comís d'aquest dimecres se suma a la descoberta de més de 1.000 plantes de marihuana que es va fer aquest cap de setmana en un habitatge del carrer Major. Precisament, un dels tres pisos on durant l'operatiu conjunt amb Endesa i els Mossos, la Guàrdia Urbana va detectar un consum desorbitat d'electricitat.

Nova plantació de marihuana al descobert al barri del Culubret de Figueres. La Guàrdia Urbana ha localitzat 156 plantes en un habitatge del carrer Francesc Gimeno. La droga creixia a l'interior de la casa, en aparent estat d'abandonament. Les plantes, d'aproximadament mig metre d'alçada, estaven repartides en algunes de les habitacions.

Els agents han desmantellat el cultiu, que s'acompanyava de la infraestructura necessària per afavorir el creixement de la droga. La Guàrdia Urbana ha comissat tot el material i ha posat els fets en coneixement del jutjat perquè n'instrueixi diligències. De moment, no hi ha cap detingut ni tampoc denunciat en relació al cas (que suposa un delicte contra la salut pública).

La troballa dse suma al comís de més de 1.000 plantes de marihuana que els agents van dur a terme aquest cap de setmana en un altre habitatge del Culubret. En aquest cas, un immoble abandonat que es troba al carrer Major del barri. Aquest era un dels tres pisos on, durant l'operatiu del divendres, s'hi va detectar un consum elèctric desorbitat.

Cadenat obert

Els agents, però, no van poder accedir a l'interior aquell mateix dia, perquè el jutjat de guàrdia els va denegar l'entrada i escorcoll. Dissabte hi van poder entrar, però no perquè l'ordre arribés, sinó perquè els responsables del cultiu s'havien deixat el cadenat obert. A més del miler de plantes, la Guàrdia Urbana també va emportar-se diversos aparells elèctrics (com ara làmpades) i tubs de l'interior de l'habitatge.

Durant l'operatiu conjunt amb Endesa i els Mossos, es van detectar dos habitatges més que tenien elevats consums d'electricitat. Apart, es van inspeccionar 70 comptadors, dotze dels quals estaven punxats.