El pressupost de Figueres prioritza la promoció turística i cultural

Els pactes a què ha arribat l'equip de govern de Figueres amb les altres formacions per aprovar el pressupost del 2018, han repercutit en un lleuger increment dels comptes, que pugen a 56,57 milions, dels quals 5,2 es destinaran a inversions. Es mantenen les principals apostes de l'alcaldessa Marta Felip com la construcció del nou pavelló poliesportiu de l'Olivar Gran, la museïtzació de la casa Natal de Salvador Dalí, la dinamització del Museu de l'Empordà i la recuperació del cinema Las Vegas. Però les negociacions amb altres grups han donat com a resultat, entre d'altres, el compromís del govern en la compra de l'habitatge on va viure Salvador Dalí (proposat per Toro i Galimany) i que es vincularia amb la casa Natal. També s'inclou la finalització del Pla de Barris amb la rehabilitació del centre històric i ampliar-lo a l'eix Sant Pau Centre i es manté l'aposta pels pressupostos participatius, després del pacte amb ERC.

El pressupost, que es votarà en sessió extraordinària aquesta tarda a les 19:00 hores, comptarà amb el vot afirmatiu d'ERC i els no adscrits Manel Toro i Núria Galimany, i l'abstenció de Compromís d'Esquerres, PPC i el regidor no adscrit Diego Borrego. En canvi, la CUP, PSC i C's hi votaran en contra.

Les negociacions dels comptes del 2018 han sigut menys accidentades que les de l'actual exercici, que es van produir després que PSC i Unió trenquessin el pacte de govern amb el PdeCAT, la qual cosa ha permès un major consens.