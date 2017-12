Detecten un segon cas de legionel·losi a Figueres en un pacient de 41 anys

La residència de Figueres on es va detectar el cas que va afectar un ancià de 81 anys

L'Agència de Salut Pública ha detectat un segon cas de legionel·losi a Figueres. En aquest cas, el bacteri va afectar un pacient de 41 anys, que va estar ingressat quatre dies a l'hospital i ha pogut superar la malaltia. L'home va rebre l'alta el passat 24 de desembre. Tot i que l'afectat sigui veí de Figueres, Salut desvincula el seu cas del que va afectar un ancià de 81 anys a la residència geriàtrica Catalunya, i que va acabar morint la setmana passada. L'Agència assegura que es tracta de casos "aïllats" perquè no hi ha relació amb la manera com un i altre van contreure la malaltia. A finals de setembre, un brot de legionel·losi detectat a Blanes (Selva) va afectar una vintena de persones, dues de les quals van morir.

La legionel·losi és una malaltia d'origen ambiental causada per un bacteri anomenat Legionel·la. Té dues possibles manifestacions: la febre de Pontiac, que és lleu i presenta símptomes semblants als de la grip, com ara dolor muscular, tos, mal de cap i nàusees, i la infecció pulmonar o malaltia del legionari, caracteritzada per pneumònia i febre alta que pot arribar a provocar la mort.

La legionel·losi no es transmet de persona a persona. Es contrau en inhalar vapor d'aigua o aerosols (dispersió d'un líquid o un sòlid en l'aire o en un gas). Des de l'any 1989 la legionel·losi és una malaltia de declaració obligatòria individualitzada a Catalunya.