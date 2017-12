El fesol de l'ull ros s'adhereix a la Marca de Garantia Producte de l'Empordà

El "fesol de l'ull ros" a la Marca de garantia Productes de l'Empordà. L'acte ha comptat amb la presència de tres productors d'aquesta varietat de fesol i amb Arturo Prades, Conseller Comarcal del Baix Empordà.

El fesol de l'ull ros és el vuitè producte que s'adhereix al distintiu de qualitat alimentària Marca de garantia Productes de l´Empordà, i entre els quals s'hi troba el brunyol de l'Empordà, la poma de "relleno", l'arròs de Pals o la gamba de Palamós, entre d'altres.



L'acte es va celebrar al restaurant Casamar de Llafranc (Baix Empordà) de la mà del xef Quim Caselles que durant aquest 2017 ha fet d´ambaixador del fesol de l´ull ros juntament amb els seus productors per tal de donar-lo a conèixer.

El fesol o monget de l'ull ros és una varietat tradicional de llegum de l'Empordà molt fàcil de cuinar i deliciós de menjar, però molt complex de cultivar.

És un llegum indomable i capritxós com la tramuntana que s'ha de collir i triar a mà. És un fesol de calibre petit, de sabor suau i de pell fina, que permet una cocció fàcil. Presenta una tonalitat groguenca amb una taca marró al mig.

Es sembra aproximadament per Sant Ponç (11 de maig) i es recol·lecta (sobretot a mà) pels volts d'agost pel fesol tendre d'esclovellar o pel setembre si és per consumir el llegum en sec. Originàriament era de mata alta, però ha anat minvant i ara majoritàriament es conrea el de mata baixa. No s'ha de confondre amb el fesol de l'ull negre de menor qualitat i preu.

Es tracta d'un llegum típic de l'Empordà molt apreciat gastronòmicament, però que s'està perdent i ara tres productors de l'Empordà s'han aliat de la mà dels Consells per potenciar el seu conreu i el seu consum.

Aquesta acció público-privada busca evitar la desaparició d'aquest llegum típic de l'Empordà i convertir-lo en un actiu per potenciar el desenvolupament del territori i el sector primari.