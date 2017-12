Figueres aprova el pressupost i evita la qüestió de confiança

L'alcaldessa Marta Felip va aconseguir el suport per donar llum verd als pressupostos i esquivar, així, la qüestió de confiança que planava sobre l'alcaldessa en cas que ahir no s'haguessin aprovat.

Els comptes municipals del 2018, que pugen a 56.578.677.90 euros, van sortir airosos de la sessió extraordinària amb dotze vots a favor (PDeCAT, ERC, PP i Toro, Galimany i Borrego), una abstenció (Compromís d'Esquerres) i set vots negatius (PSC, Cs i CUP).

Arran dels pactes amb les formacions que han facilitat l'aprovació dels comptes i les modificacions que s'han incorporat a la proposta original, finalment el pressupost ha crescut mig milió en relació amb la proposta inicial del PDeCAT i les inversions s'han incrementat en prop d'un milió d'euros fins als 5,2 milions.

Aquest és un pressupost «de contenció», segons Felip, que, respecte al del 2017, representa una reducció de 3,18 milions corresponents a la finalització de la regularització cadastral i el cobrament d'endarreriments de l'IBI.



Cultura, turisme i urbanisme

Es mantenen les principals apostes de l'alcaldessa Marta Felip, com la construcció del nou pavelló poliesportiu de l'Olivar Gran, la museïtzació de la casa Natal de Salvador Dalí, la dinamització del Museu de l'Empordà i la recuperació del cinema Las Vegas. També s'inclou la finalització del Pla de Barris amb la rehabilitació del centre històric i l'ampliació a l'eix Sant Pau Centre i es manté l'aposta pels pressupostos participatius, després del pacte amb ERC.

A més, es preveu la instal·lació de càmeres al parc de les Aigües (acordat amb PP), la recuperació de l'espai Mas Torrent convertit en un espai de formació per a joves (pactat amb Compromís) i una campanya d'asfaltatge (Diego Borrego).

Per àrees, destaquen els 4 milions en Seguretat Ciutadana, que a més comptarà amb un increment de 3 nous agents en la plantilla de la Guàrdia Urbana; els 3,2 de Cultura; 3 milions en Serveis Socials, on s'hi inclouen actuacions al barri de Sant Joan i plans de lluita contra la pobresa i l'exclusió social; l'1,4 d'Esports; l'1,3 d'Urbanisme o els 1,8 milions en Turisme i Promoció Econòmica.



El pis de Dalí

Figueres continuarà explotant l'atractiu de Salvador Dalí i en el pressupost del 2018 preveu invertir 200.000 euros més en la compra del pis on va viure el geni surrealista. L'aposta per l'adquisició de l'habitatge és fruit de l'acord amb Manel Toro i Núria Galimany i permetria incloure'l en el recorregut turístic de Dalí de la ciutat.

L'immoble s'ubica a la plaça de la Palmera i entre el carrer Monturiol i Caamaño. «L'habitatge explica per si sol el dia a dia de Dalí», va afegir l'alcaldessa. L'Ajuntament comprarà un dels tres pisos de l'edifici on va viure Dalí.



Tres grans àrees

El govern ha desglossat el pressupost en tres grans àrees. La de Serveis Urbans s'endú el 47% del pressupost; Serveis als ciutadans, el 37%; i el 16% s'invertirà en el funcionament del mateix consistori.

Els pressupostos van comptar amb més suports dels esperats. És el cas de la regidora del PP, Maria Àngels Olmedo, que va transformar l'abstenció en un vot afirmatiu, així com també l'edil no adscrit Diego Borrego, a diferència del que el govern havia anunciat poques hores abans.

Per la mateixa posició van optar Núria Galimany i Manel Toro i ERC, que van defensar el seu vot com un compromís amb l'avançament de la ciutat.

Per la seva banda, Cs no va recolzar el pressupost i va carregar durament contra el govern per «l'incompliment» de part dels acords en l'aprovació de comptes municipals passats, amb un vot també marcat per la situació política catalana.

El PSC també hi va votar en contra després que el govern no afegís cap de les seves propostes «que si s'haguessin inclòs, seria un pressupost de tots i no només del PDeCAT». Una posició similar va adoptar la CUP, instigada sobretot per la congelació de la inversió en serveis als ciutadans i «l'aposta per la privatització de serveis». El govern del PDeCAT va aconseguir un ampli consens per aprovar els comptes municipals en un plenari altament fragmentat en el qual «ningú sobra», va matisar l'alcaldessa Marta Felip.